Warhammer 40,000: Dark Heresy : Comment participer à l'alpha ?

Warhammer 40,000: Dark Heresy a prévu une alpha pour la fin de l'année 2025. Nous vous expliquons comment y participer, pour tester en avant-première le nouveau CRPG d'Owlcat Games.
Comme vous le savez probablement déjà, Warhammer 40,000: Dark Heresy va prochainement se doter d'une phase d'alpha
, afin que des joueurs et des joueuses puissent tester le CPRG d'Owlcat Games et ainsi apporter leurs retours à l'équipe de développement. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment y accéder
et donc comment en profiter.
De ce fait, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment participer à l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy
, qui est prévue pour cette fin d'année 2025.
Comment participer à l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy ?
Avant tout, remarquons que l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy
doit débuter le 16 décembre 2025 sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam. Contrairement à d'autres jeux, il ne suffit pas de s'inscrire sur un site pour accéder à l'alpha de W40K: Dark Heresy
.
En effet, selon les informations dévoilées par Owlcat Games, pour participer à l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy
, il convient de soutenir le studio en précommandant/achetant le Developers Digital Pack ou l'édition Collector du soft, depuis le site officiel
. Si tel est le cas, vous recevrez une clé sur votre compte ainsi que des instructions sur comment l'activer.
Les deux éditions citées précédemment offrent, bien évidemment, différents contenus et sont aux tarifs suivants : 79 dollars pour le Developers Digital Pack et 289 dollars pour l'édition Collector. Owlcat Games propose également le Core Digital Pack (39,99 dollars) et le Premium Digital Pack (49,99 dollars), mais ceux-ci ne permettent pas de participer à l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy
. Toutefois, sachez qu'il est possible d'acheter des mises à niveau, via le site officiel du jeu, si vous avez précommandé le Core Digital Pack ou le Premium Digital Pack et que vous désirez tout de même accéder à l'alpha de W40K: Dark Heresy
.
Rendez-vous donc au mois de décembre 2025 pour découvrir l'alpha de Warhammer 40,000: Dark Heresy
. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'Owlcat Games ne bénéficie pas encore de date de sortie exacte mais doit arriver sur PS5, Xbox Series et PC.
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