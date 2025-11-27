Warhammer 40,000: Dark Heresy : Comment participer à l'alpha ?



le 27 novembre 2025 à 11h42 Publié par Clémence Usseglio le 27 novembre 2025 à 11h42

Warhammer 40,000: Dark Heresy a prévu une alpha pour la fin de l'année 2025. Nous vous expliquons comment y participer, pour tester en avant-première le nouveau CRPG d'Owlcat Games.