WARDOGS : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit WARDOGS durant son accès anticipé.

WARDOGS est le dernier FPS en vogue sur PC, en accès anticipé. Disponible depuis le 10 septembre, le titre a su séduire de nombreux joueurs rapidement, et possède en outre des critiques positives, ce qui est de bon augure pour la suite de l'aventure. De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner WARDOGS.

Configurations PC WARDOGS

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de WARDOGS, sachez qu'elles sont plutôt abordables, et qu'il ne faudra pas un PC ultra récent pour en profiter de la meilleure des façons.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de WARDOGS ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.













Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Windows 11 Processeur Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5700X Mémoire 16 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 590 NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 6 Go 8 Go Shader Model Version 6.0 Version 6.0 Stockage requis 50 Go 50 Go

WARDOGS est actuellement disponible sur Steam, en accès anticipé. Sa version consoles a déjà été annoncée, mais n'arrivera pas avant un long moment. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :