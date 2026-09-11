WARDOGS : Comment gagner de l'argent rapidement et facilement ?

Accumulez de l'argent dans WARDOGS grâce à nos astuces pour vous enrichir sans prendre de risques inutiles. De la construction de base au rôle de taxi en passant par la gestion d'un magasin de ravitaillement, découvrez les meilleures méthodes pour renflouer votre compte bancaire.

Au début de votre aventure dans WARDOGS, votre solde bancaire fait bien triste mine. Enchaîner deux ou trois morts prématurées avec un équipement complet peut rapidement vous ruiner, vous privant de ressources cruciales pour rester efficace sur le champ de bataille. Pour arborer une protection maximale, un arsenal de pointe et ne plus vous soucier de vos dépenses, bâtir des sources de revenus stables est indispensable. Si éliminer des joueurs adverses peut s'avérer lucratif, la prise de risque reste élevée. Heureusement, plusieurs méthodes permettent de faire fortune avec sérénité.

Construire une base avancée pour un revenu sécurisé

Se jeter dans la mêlée sans équipement adéquat se solde souvent par une perte financière nette. Si vous n'êtes pas armé pour le combat, privilégiez l'ingénierie et le soutien. Achetez un marteau auprès du vendeur et rejoignez la tour la plus proche de votre point d'apparition.

En exploitant les ressources de votre base opérationnelle avancée, vous pourrez bâtir des murs, des barricades ou encore des portes de sécurité. Chaque structure érigée avec succès vous rapporte de l'expérience de soutien et une prime, le tout sans essuyer le moindre tir ennemi.

Maximiser la rentabilité avec les équipements de base

Si le fusil de base s'achète pour une somme dérisoire auprès du vendeur, seules les munitions représentent un coût minime. En partant au combat avec cette configuration ultra-économique, restez en position dans la zone d'objectif pour toucher un revenu passif régulier et éliminez les cibles isolées.

Profitez-en pour piller les cadavres ennemis afin d'améliorer votre équipement gratuitement. Le coût d'entrée étant quasi nul, la moindre action accomplie et chaque dollar gagné constituent du bénéfice net.













Devenir chauffeur de taxi sur le champ de bataille

Transporter vos coéquipiers vers la zone de combat s'avère particulièrement rentable. Vous touchez une rémunération pour le trajet, couplée à des bonus de cash sur les éliminations réalisées par vos passagers après leur dépose. Pour débuter, achetez un véhicule terrestre ou utilisez les voitures disponibles en début de partie avant de vous attaquer au pilotage d'hélicoptère.

En progressant dans les arbres de compétences Conducteur ou Pilote, vous pourrez transporter davantage de troupes. Les joueurs satisfaits de la course ont la possibilité de vous laisser un pourboire, ce qui récompense une conduite sûre et augmente significativement vos gains.

Déployer le point de réapparition mobile

Conduire le véhicule de réapparition mobile jusqu'à un emplacement sécurisé dans la zone d'objectif garantit une excellente rentabilité. Une fois le véhicule positionné, chaque coéquipier qui décide d'y réapparaître vous génère un gain passif automatique.

Combinée à la construction d'une base, cette méthode permet de garer le véhicule à l'abri pour accumuler les dollars tout au long de la partie. Gardez toutefois en tête que le trajet depuis la base principale jusqu'à la zone de combat est particulièrement long. Il ne faut donc pas espérer avoir de l'action.

Créer un magasin de ravitaillement pour votre équipe

Pour les joueurs plus expérimentés, le commerce de fournitures offre un potentiel financier immense. Achetez des caisses de ravitaillement dans la zone de départ, chargez-les dans votre véhicule et remplissez-les de matériel essentiel : munitions, matériaux de construction ou bandages.

Déposez ces caisses dans la zone d'affrontement. Chaque coéquipier qui interagit avec votre caisse pour y acheter des ressources verse directement l'argent sur votre compte. Un positionnement stratégique et des achats intelligents au départ vous assureront un retour sur investissement massif.

Voici les quelques astuces pour gagner de l'argent dans WARDOGS. Une fois les spécificités comprises, cela deviendra moins difficile.