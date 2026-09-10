WARDOGS confirme le portage sur consoles, mais il faudra se montrer très patient

Après avoir rassemblé des centaines de milliers de joueurs avant même sa sortie, WARDOGS officialise son arrivée sur PlayStation 5 et Xbox. Les développeurs de Bulkhead donnent rendez-vous aux joueurs consoles, bien que l'attente soit relativement longue.

Bulkhead, en partenariat avec l'éditeur Team17, vient de confirmer que WARDOGS franchira le cap des consoles de salon. Les possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox devront toutefois s'armer de patience, puisque cette version très attendue n'est prévue que pour l'année 2028. Il est néanmoins déjà possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur les boutiques en ligne respectives de Sony et Microsoft.

Un succès fulgurant qui prépare le terrain

L'annonce de ce portage console fait suite à un engouement massif de la communauté. Les développeurs ont révélé que près d'un demi-million de joueurs uniques ont participé à la bêta fermée du mois d'août, juste avant sa sortie en accès anticipé. Plus impressionnant encore, le dernier test avant le lancement a culminé à plus de 245 000 joueurs connectés simultanément. Un chiffre colossal qui témoigne de l'attente autour de ce projet singulier.

Ce qui ressort principalement des retours de la communauté, c'est un sentiment de nostalgie comblée. De nombreux participants affirment n'avoir pas ressenti un tel plaisir sur un jeu de tir à la première personne depuis des années.













Des batailles massives à cent joueurs

WARDOGS propose des affrontements dantesques opposant 100 joueurs répartis en trois équipes rivales. Le titre mélange habilement des mécaniques de tir tactique, l'utilisation de véhicules, ainsi que des systèmes de construction et de destruction. Les combats prennent place sur trois cartes différentes, chacune bénéficiant de trois variantes pour renouveler l'expérience au fil des parties.

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L'un des atouts majeurs de l'expérience réside dans son système de communication. Le chat vocal de proximité permet d'entendre aussi bien ses alliés que ses ennemis, générant des situations chaotiques et des interactions mémorables qui inondent déjà les réseaux sociaux de clips vidéo. Si de nombreux joueurs étaient déçus d'apprendre que WARDOGS n'était pas disponible sur consoles pour la sortie, l'annonce d'un portage pour 2028 a de quoi ravir. Il aura lieu une fois l'accès anticipé du FPS terminé, pour la 1.0.

La vision du studio pour l'avenir

Joe Brammer, le directeur général de Bulkhead, s'est exprimé sur la philosophie entourant le développement du jeu et cette volonté de prendre le temps nécessaire pour peaufiner l'expérience.

WARDOGS est ambitieux, imparfait et a encore un long chemin à parcourir. Nous mettons le jeu entre les mains des joueurs, nous écoutons ce qu'ils nous disent et nous prenons les risques nécessaires pour en faire quelque chose qui puisse durer. Plus que tout, nous voulons que les gens se connectent, se parlent et s'amusent dans un FPS comme nous le faisions quand nous étions plus jeunes.

En attendant de pouvoir fouler les champs de bataille sur PlayStation 5 et Xbox en 2028, les joueurs consoles peuvent toujours garder un œil sur l'évolution de ce jeu de tir via les mises à jour de la version PC. Et si vous souhaitez y jouer sur PC, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :