WARDOGS : Date de sortie de l'accès anticipé et tout ce qu'il faut savoir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 septembre 2026 à 14h00
Découvrez la date d'accès anticipé de WARDOGS, le nouveau jeu de tir à 100 joueurs développé par BULKHEAD, qui pourrait séduire de nombreux joueurs.
WARDOGS : Date de sortie de l'accès anticipé et tout ce qu'il faut savoir

Avec ses affrontements réunissant jusqu'à 100 joueurs sur un même terrain de jeu, sa possibilité de jouer en solo comme en escouade et son système d'équipement à faire évoluer grâce aux récompenses financières accumulées en partie, WARDOGS suscite un fort engouement auprès des amateurs de FPS, en témoigne sa bêta qui connaît un succès important. Après plusieurs phases de tests fermés, le titre du studio BULKHEAD s'apprête à passer à l'étape suivante avec l'ouverture de son accès anticipé.

Quand sort l'accès anticipé de WARDOGS ?

La date de lancement officielle de l'Early Access de WARDOGS est fixée au 10 septembre.

Après plusieurs playtests, les développeurs ont estimé que WARDOGS était prêt à sortir et à se confronter au public. Les joueurs pourront donc acheter WARDOGS, moyennant 39,99 €, dès le 10 septembre sur Steam.

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Les développeurs rappellent toutefois qu'il ne s'agit pas de la version finale du jeu, mais d'une mouture fonctionnelle et optimisée représentant une partie du contenu global prévu. BULKHEAD alimentera le titre régulièrement au fil des mois avec des mises à jour, du contenu inédit et des correctifs, tout en prenant soin d'écouter les retours des joueurs, pour apporter des modifications demandées.

Sur quelle plateforme sortira l'accès anticipé de WARDOGS ?

Comme souvent lorsqu'il s'agit d'un accès anticipé, aucune version consoles n'est prévue pour le lancement. Ainsi, nous ne verrons pas WARDOGS sur d'autres plateformes pour le moment.

Enfin, celles et ceux qui se questionnent sur la fin de l'accès anticipé et donc la sortie de la 1.0, sachez que les équipes de développement ont déjà donné les premières informations. WARDOGS doit rester en accès anticipé pour une durée comprise entre 12 et 24 mois. Le lancement de la version 1.0 n'est donc pas attendu avant la période allant de fin 2027 à 2028. Tout dépendra de l'évolution, du nombre de joueurs, et d'autres facteurs qui entrent en compte lors du développement d'un jeu vidéo.

Miniature vidéo

Quoi qu'il en soit, le premier rendez-vous important pour WARDOGS est le 10 septembre, sa date de sortie en accès anticipé sur Steam.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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