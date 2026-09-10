WARDOGS va traquer les amis des tricheurs avec des méthodes extrêmes

Le studio Bulkhead a décidé de frapper fort contre les tricheurs dans son jeu multijoueur WARDOGS. Après des phases de bêta concluantes, les développeurs annoncent des mesures radicales, allant jusqu'à cibler l'entourage des fraudeurs pour garantir une expérience équitable.

Dans l'univers impitoyable des jeux de tir multijoueur, la triche est un fléau qui ruine l'expérience de millions de passionnés. Bulkhead, aux commandes de WARDOGS, refuse de laisser son titre sombrer dans ces travers. Récemment, l'équipe de développement a publié une vidéo pour célébrer le succès de ses phases de bêta fermée et ouverte juste avant sa sortie ce 10 septembre, tout en profitant de l'occasion pour clarifier sa position sur l'utilisation de logiciels tiers. La déclaration est sans équivoque et promet une lutte acharnée.

Observer pour mieux bannir

Malheureusement, ces sessions de test n'ont pas échappé à la règle et ont attiré quelques individus mal intentionnés. Un extrait amusant circule d'ailleurs sur la toile, montrant un créateur de contenu en plein signalement d'un tricheur, recevant une réponse quasi instantanée de l'équipe de développement. Cette réactivité prouve que le studio prend le problème très au sérieux et compte bien impliquer sa communauté dans cette traque numérique.

Plutôt que de distribuer des sanctions aveugles et immédiates, les développeurs ont opté pour une approche plus méthodique. Les équipes de Bulkhead ont pris le temps d'observer secrètement les individus signalés afin de comprendre précisément les failles exploitées. Cette phase d'analyse minutieuse leur a permis de mieux identifier le fonctionnement des logiciels de triche avant de faire tomber le couperet. Cette stratégie rassure grandement sur leur capacité à contrer activement un problème endémique dans l'industrie vidéoludique.













Pour renforcer cette ligne de défense, le studio encourage vivement les joueurs à devenir des acteurs de cette lutte. Il leur est demandé de signaler la moindre anomalie dès qu'elle est constatée en jeu. L'objectif est de permettre aux équipes d'intervenir et de nettoyer le champ de bataille avec une efficacité redoutable.

Des mesures extrêmes contre les complices

La véritable surprise de cette annonce réside dans les méthodes répressives envisagées par Bulkhead. Le studio pourrait aller jusqu'à imposer l'installation de logiciels anti-triche obligatoires sur les comptes des joueurs soupçonnés de s'associer régulièrement avec des tricheurs avérés. Une décision particulièrement radicale qui risque de faire grincer des dents au sein de la communauté.

Les développeurs reconnaissent volontiers la dureté de cette mesure, mais la défendent ardemment.

Il s'agit d'un mal nécessaire pour décourager définitivement cette pratique et assainir nos serveurs.

Cette volonté de punir non seulement les coupables, mais aussi ceux qui profitent indirectement de leurs méfaits, marque un tournant dans la gestion de la triche en ligne.

Nous verrons comment le studio arrivera à gérer la triche dans WARDOGS, dont la sortie est prévue ce 10 septembre, en accès anticipé sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :