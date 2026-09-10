WARDOGS annonce déjà 1 million de copies vendues, et cartonne sur Steam

Le jeu de tir tactique Wardogs vient de franchir un cap impressionnant pour son lancement en accès anticipé. Avec un million d'exemplaires écoulés et une affluence record sur Steam, le titre de Bulkhead s'impose déjà comme le phénomène multijoueur incontournable de cette fin d'année.

Bulkhead et l'éditeur Team17 sablent déjà le champagne. Sans grande surprise, WARDOGS vient de réaliser un lancement spectaculaire sur Steam. Alors que le titre entre tout juste dans sa phase d'accès anticipé, les chiffres donnent déjà le vertige et confirment l'engouement exceptionnel de la communauté pour cette proposition multijoueur.

Un lancement historique sur Steam

Il est rare de voir un engouement se concrétiser aussi rapidement. WARDOGS avait déjà fait sensation en accumulant un million d'ajouts aux listes de souhaits au mois d'août dernier. Aujourd'hui, cette attente s'est transformée en actes puisque le jeu a franchi le cap du million d'exemplaires vendus dès son lancement.

L'engouement est tel que les serveurs ont été pris d'assaut de manière inédite. En effet, le titre a réussi l'exploit de réunir 200 000 joueurs simultanés sur Steam en l'espace de seulement vingt minutes, et 244 182 en trente minutes, prouvant que le public était dans les starting-blocks, prêt à en découdre dès la première seconde d'ouverture des serveurs. D'ailleurs, de nombreux joueurs ont du faire face à des problèmes de serveurs, en étant placés dans une file d'attente.













Une transparence payante

Ce succès est d'autant plus remarquable que le studio a adopté une stratégie de communication totalement à contre-courant des standards de l'industrie. Loin de survendre leur produit, les développeurs ont joué la carte de l'honnêteté brutale concernant l'état actuel du jeu.

Franchir le million d'exemplaires vendus alors que nous lançons l'accès anticipé est complètement fou. Nous avons passé ces derniers mois à montrer aux gens exactement ce qu'est WARDOGS, ce qu'il n'est pas, et à un moment donné, nous avons littéralement donné à tout le monde dix raisons de ne pas l'acheter.



Nous ne voulions pas que les gens cèdent à une hype aveugle. Voir plus d'un million de personnes choisir de plonger et de jouer au jeu dès le lancement de l'accès anticipé signifie énormément pour nous tous.

Joe Brammer, le directeur général de Bulkhead, rappelle toutefois que le chemin est encore long. L'équipe de développement est consciente des corrections à apporter et des améliorations nécessaires pour pérenniser cette base de joueurs colossale. Le studio encourage activement sa communauté à continuer de jouer et à partager ses retours pour façonner l'avenir du titre.

À lire également WARDOGS confirme le portage sur consoles, mais il faudra se montrer très patient

WARDOGS est actuellement disponible sur Steam, en accès anticipé. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :