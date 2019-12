Warcraft III: Reforged sera finalement disponible en janvier 2020

Initialement prévu pour sortir en 2019, Blizzard a décidé de repousser de quelques semaines le lancement de la version remastérisée de Warcraft III.

Nous avons travaillé dur dans l’espoir de vous proposer Reforged avant la fin de l’année, mais à l’approche de la ligne d’arrivée, nous avons ressenti le besoin de prendre un peu plus de temps de développement pour apporter les touches finales au jeu. Comme toujours, notre objectif est de vous offrir la meilleure qualité possible.

Annoncé lors de la Warcraft III: Reforged devait normalement voir le jour cette année, seulement,a fait le choix de repousser la sortie de son remaster de quelques semaines, étant donné que certains aspects ont encore besoin de travail.En effet, le studio a donné de plus amples détails sur son site officiel pour les raisons de ce report, qui devraient normalement, puisque ce temps supplémentaire sera utilisé par les développeurs pour peaufiner certains points.Après des tests effectués au début du mois de novembre sur la partie multijoueur , la sortie deest maintenant prévue pour le. Pour rappel, cette nouvelle version proposera des graphismes totalement revus, et des animations améliorées. Concernant la campagne solo, celle-ci contiendra une soixantaine de missions, permettant des heures de jeu et de plaisir aux futurs acquéreurs.En attendant sa sortie, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander, alors que l’. De plus amples informations peuvent être retrouvées ici