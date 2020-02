Activision Blizzard : Plusieurs remasters seront annoncés cette année

L'entreprise américaine a indiqué que, parmi ses nombreux projets, les remasters auront une place importante dans les mois à venir.

Nous allons continuer de chercher dans notre catalogue de licences pour apporter de nouveaux remakes et des expériences réimaginées pour nos joueurs en 2020, qui seront annoncés à l'approche de leur lancement.

Siva continuer de proposer certaines de ses franchises les plus populaires, à l'instar de Call of Duty ( un nouvel opus a été confirmé pour 2020 ), le studio souhaite également se pencher sur les remakes, selon les propos de Dennis Durkin, directeur financier d'Activision Blizzard.L'intention de la société est de publier, dans les mois et années à venir,, les derniers, si l'on excepte Warcraft III: Reforged,, à l'image de Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy, Crash Team Racing : Nitro-Fueled ou encore Spyro Reignited Trilogy. De plus, d'autres titres « réimaginés » comme l'est par exempleseraient également en préparation. Si aucune licence n'a pour le moment été officialisée, Activision promet de nous en dire plus prochainement :Toujours selon Dennis Durkin,. Il faut s'attendre à une multitude d'annonces lors de l'E3, ayant pour rappel lieu au début du mois de juin prochain, à Los Angeles. Les licences visées pourraient être Diablo, Call of Duty, voire Tony Hawk's Pro Skater, Pitfall et Vigilante 8, mais rien n'a été officialisé de ce côté. La société souhaite également se pencher sur le marché mobile, et les rumeurs suggèrent qu'un Crash Bandicoot Mobile serait en préparation.