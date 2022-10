Vampire Survivors sort de l'accès anticipé avec la mise à jour 1.0

Mise à jour 1.0 de Vampire Survivors Nouveautés Trois succès pour corriger les objets à débloquer Terminer n'importe quel stage de 30 minutes avec Gallo ou Divano. Découvrir toutes les évolutions standard. Faire évoluer le Bracelet et le Bi-Bracelet.

Quatre nouveaux succès Trouver toutes les reliques dans tous les niveaux. Débloque un nouveau niveau. Obtenir le Gracia's Mirror. Débloque un mode de jeu. Obtenir le Seventh Trumpet. Débloque un mode de jeu. Voir le feu d'artifice final.

Un nouveau niveau.

Une nouvelle arme.

De nouveaux skins pour Pugnala, Giovanna, Poppea, Concetta, et Mask of the Red Death.

Nouvelle musique, Side B.

Nouvelle option de son.

Ajout d'une musique manquante sur Il Molise.

Ajout et amélioration de la traduction de onze langues.

Ajout de l'intégration Twitch. Modes Inverse mode Les scènes/décors des niveaux sont inversés (option qui peut être désactivée). L'or obtenu est augmenté de 200 % et la chance de 20 %. Les ennemis commencent avec 200 % de vie supplémentaire. Les ennemis gagnent 5 % de vie maximum toutes les minutes et 1 % de vitesse toutes les deux minutes (se cumule avec Bone Zone). Le marchand vend de nouveaux objets.

Endless mode La Mort ne spawn pas à la fin de la partie. Atteindre la dernière minute relance un cycle à partir de la minute 0. Les ennemis gagnent 100 % de vie maximum par cycle. La fréquence de spawn des ennemis est augmentée de 50 % par cycle. Les ennemis infligent 25 % de dégâts en plus par cycle, alors que les dégâts maximums du joueur sont diminués de 1 par cycle. Le marchand revient lors de chaque cycle et propose une vie bonus.



est, sans aucun doute, l'un des plus gros succès indépendants de l'année. Sorti sans prétention à la fin de l'année 2021, les mois qui ont suivi l'ont projeté sur le devant de la scène, avec plusieurs dizaines de milliers de joueurs simultanés sur Steam, et de nombreux spectateurs sur Twitch. Au fil des mises à jour, l'expérience s'est bonifiée, avec de plus en plus de contenu. En cette fin de mois d'octobre, il est temps d'accueillirEn plus des traditionnels succès, permettant de débloquer de nouvelles choses, les joueurs pourront découvrir une arme, des skins pour les personnages, mais surtout: Inverse mode et Endless mode. Le premier propose tout simplement une carte inversée et divers bonus, alors que le second bloque l'arrivée de la Mort à la dernière minute et recommence les vagues à partir de la minute 0, mais les mobs gagnent 100 % de santé par cycle.Pour tout savoir de, qui sera normalement la dernière mise à jour de contenu majeure, vous pouvez retrouver le patch notes détaillé et traduit ci-dessous.