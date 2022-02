Vampire Survivors : Konami Code, comment l'activer ?

Code Konami Vampire Survivors

Comment activer le Konami Code dans Vampire Survivors ?

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, Échap, Entrée.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, leest à la base le tout premier code de triche de l'histoire du jeux vidéo, utilisé dans le titre Gradius en 1986, développé par Konami à destination de la console Nintendo Entertainment System, plus communément appelée NES. Ce célèbre code a été, depuis, repris dans de nombreux jeux vidéo, devenant unbien connu de la communauté, et activant généralement un bonus caché après avoir réalisé la séquence de boutons suivante : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A.Bien entendu, le développeur de Vampire Survivors, poncle, s'est amusé à intégrer ce code historique dans son titre, en le modifiant légèrement, permettant aux joueurs de, ainsi que le, si ce dernier n'avait pas déjà été acheté.Pour activer ledans, vous n'aurez qu'à effectuer la combinaison de touches, présentée un peu plus bas. Pour espérer débloquer la coquette somme de 2800 pièces d'or, et optionnellement Mortaccio, le code devra être réalisé sur la page de démarrage de Vampire Survivors en utilisant les flèches directionnelles.Si la séquence est correctement exécutée, vous entendrez une petite musique, faisant référence aux coffres trouvés durant vos parties, et vous débloquerez les 2800 pièces d'or attendues ainsi que le personnage squelettique de Mortaccio.