Vampire Survivors invite les héros de Castlevania dans son nouveau DLC

Les personnages les plus emblématiques de Castlevania seront prochainement jouables dans un DLC à prix mini pour Vampire Survivors qui inclut en bonus quelques nouveautés.
Si vous demandez à un amateur de jeu vidéo le nom d'une licence mettant à l'honneur les vampires, il y a de fortes chances qu'il vous réponde Vampire Survivors
ou Castlevania. Si ces franchises appartiennent à deux générations différentes, elles ont toutes deux conquis le public avec des défis toujours plus exigeants et une histoire prenante. Mais pour Halloween 2024, Simon Belmont et Antonio Belpaese vont être réunis avec un DLC sous forme d'ode au classique des années 80.
Un DLC de Vampire Survivors riche en personnages, en armes et en musiques
Baptisé Ode to Castlevania
, ce DLC de Vampire Survivors vous permettra d'incarner plus de 20 personnages différents issus de toute la franchise Castlevania.
Il sera possible de jouer avec les Belmont bien entendu, mais également avec les sorcières Belnades (Yoko, Sypha ou encore Charlotte Aulin) ainsi que d'autres héros plus surprenants.
En plus de cette pléthore de nouveaux personnages, ce contenu additionnel pour Vampire Survivors inclura plus de 40 nouvelles armes dont des fouets, des glyphes, des projectiles et des armes magiques
. Une collection réunissant plus de 30 morceaux tirés des bandes originales des jeux Castlevania sera remixée et ajoutée pour l'occasion. Enfin, la plus grande carte jamais créée pour le jeu sera accessible
, offrant des heures de rencontres effrayantes en perspective.
Pour fêter Halloween comme il se doit avec les tueurs de vampires les plus célèbres du jeu vidéo, le DLC Ode to Castlevania sera disponible dès le 31 octobre sur toutes les plateformes
. De plus, il a déjà été révélé que son prix sera de 3,99 €, une aubaine pour autant de contenu.
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