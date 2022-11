Vampire Survivors arrive sur Xbox

Quand sort Vampires Survivors sur Xbox ?

Après avoir séduit des millions de joueurs sur PC durant l'année 2022, notamment la première partie, et s'être amélioré jusqu'à lancer sa version 1.0,Le roguelike arrivera donc sur une nouvelle plateforme, dès le. À cette date, il sera possible d'acheter le titre sur Xbox One ou Series, pour la même somme que sur PC, à savoir 4,99 €. À noter que cette version comprend, logiquement, tout le contenu disponible sur PC, promettant ainsi des heures de jeu et de plaisir.Si vous ne connaissez pas l'expérience, sachez qu'il s'agit d'un roguelike/shoot'em up développé par une seule personne, poncle. Nous sommes plongés sur une carte, avec un personnage possédant des compétences spéciales (plusieurs personnages sont jouables), dans le but de se créer un build pour venir à bout des milliers de mobs qui tenteront de vous attaquer. L'objectif principal est de terminer votre run en survivant durant 30 minutes. Vous débloquerez alors de nouveaux objets, armes et personnages, pour faire mieux la suivante, ou vous aventurer dans d'autres niveaux.Disponible depuis décembre 2021 sur Steam, le titre a reçu des dizaines de milliers de critiques positives, ayant propulsé. Avec ce portage sur Xbox, il n'est pas impossible que la production arrive, un jour, sur PlayStation ou Nintendo Switch.