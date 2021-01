VALORANT : Yoru officialisé, l'Épisode 2 arrive le 13 janvier

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'approche du lancement de l'Acte 1 de l'Épisode 2 de VALORANT , Riot Games a décidé de dévoiler une partie de son contenu, avec Yoru, le duelliste discret et impitoyable. La cinématique mise en ligne permet de valider les leaks qui étaient apparus sur la toile un peu plus tôt Comme nous pouvons le voir dans la vidéo de trois minutes, mettant en scène la reprise d'un site de bombe,. Ce dernier peut également être en mesure de se téléporter à courte distance, afin de se sortir d'une situation complexe, par exemple.Bien que cela ne soit pas visible dans la vidéo, Yoru pourra simuler des bruits de pas et utiliser une boule rebondissante qui flashe les ennemis. En bref,, afin de décanter un round. Il pourrait très vite faire son arrivée parmi les Agents les plus joués et les plus difficiles à combattre.Riot Games a profité de l'occasion pour annoncer sur l', dans la matinée en Europe. Nous devrions avoir de nouvelles informations très rapidement.