VALORANT : Leak du 14e Agent, Yoru

Newest Valorant Agent Leak (Duelist)



All abilities: pic.twitter.com/CHl0B1jPPi — Haci (@DonHaci) January 3, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Encore une fois, Riot Games n'aura pas réussi à garder le secret quant à son nouvel Agent. Un leaker russe a en effet partagé une vidéoCe nouveau personnage devrait plaire à celles et ceux aimant prendre des risques pour l'équipe, notamment en forçant des lignes grâce aux capacités des Agents. Ici,Son ultime permet de courir vite, être invisible et invulnérable durant une courte période. Un personnage nous faisant penser à Omen et qui devrait plaire à ses adeptes.Vous pouvez découvrir son gameplay dans la vidéo ci-dessous pour vous donner une meilleure idée de ses capacités. Il promet, d'ores et déjà, d'être très intéressant et complémentaire d'autres Agents.Même si nous devons prendre ces informations avec des pincettes, dont les premiers détails ont été révélés à la mi-décembre . Il devrait arriver dans VALORANT d'ici quelques semaines, et être officialisé rapidement.