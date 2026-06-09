VALORANT : MàJ 12.11, patch notes de la mise à jour du

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT, publiée ce sur PC et consoles.

Petite mise à jour cette fois pour les joueurs de VALORANT, qui vise à corriger quelques soucis, tout en déployant la fonctionnalité My Card.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.