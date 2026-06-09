VALORANT : MàJ 12.11, patch notes de la mise à jour du

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT, publiée ce sur PC et consoles.
Petite mise à jour cette fois pour les joueurs de VALORANT, qui vise à corriger quelques soucis, tout en déployant la fonctionnalité My Card.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
Patch notes 12.11 VALORANT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- My Card de VALORANT est désormais en ligne !
- Affichez fièrement votre talent, exprimez votre personnalité et liez-vous à d'autres joueurs avec une carte VALORANT personnalisée. My Card de VALORANT permet de trouver le membre parfait à ajouter à votre escouade selon vos propres priorités : le rang, le rôle, ou juste la personnalité.
- Rendez-vous sur mycard.playvalorant.com pour créer votre carte, la partager sur les réseaux sociaux et trouver de nouveaux amis avec lesquels jouer.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Correction d'un bug à cause duquel les agents répétaient régulièrement la réplique de ramassage du spike s'il était lâché sur la tyrolienne de Fracture.
- Correction d'un bug à cause duquel, en mode gaucher, les effets visuels de l'ATH de Skye, Neon et Fade pouvaient parfois apparaître en décalé vers le centre de l'écran.
- Correction d'un bug à cause duquel Miks recevait des assistances en soignant des alliés non blessés avec M-Pulsion.
- Correction d'un bug à cause duquel le Nid de vipères restait bloqué et ne pouvait pas s'étendre à certains endroits.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Orbe de soin de Sage n'était pas utilisable pendant la phase d'achat.
- Correction d'un bug à cause duquel M-Pulsion de Miks ne pouvait pas être activée ou désactivée après avoir rapidement changé de compétence.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores à la première et à la troisième personne de Toujours debout de Clove ne se déclenchaient pas lorsque la compétence était disponible et lorsqu'elle expirait.
- Correction d'un problème à cause duquel le Pack explosif de Raze n'infligeait pas de dégâts aux compétences ennemies destructibles.
- Correction d'un problème à cause duquel les globules récupérables de la compétence de Gekko disparaissaient après l'utilisation de Mordicus.
- Cartes
- Correction d'un bug sur Breeze qui permettait à plusieurs compétences d'agent de se verrouiller sur des ennemis hors de vue derrière les grandes caisses de Principal A.
- Boutique
- Correction d'un problème de chevauchement sur les invites de la touche d'achat en arabe lors de l'aperçu des packs.
PROBLÈMES CONNUS
- Agents
- Nous avons identifié un problème sur Waylay qui lui permet de placer sa Réfraction sur un toit sur Ascent.
- Cartes
- Nous avons identifié un problème sur Lotus à cause duquel les portes restent parfois fermées.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
- Changement de programme pour les divisions Concurrent et Invitation V26A3 :
- Les Playoffs se déroulent désormais sur plusieurs jours.
- La première manche des Playoffs aura lieu le 20 juin.
- Les équipes qui se qualifieront lors de la première manche rejoueront le 21 juin pour leur prochaine rencontre.
- N'oubliez pas de consulter le programme dans le client pour connaître les heures de début des manches dans votre zone !
CORRECTIONS DE BUGS
- Premier
- Correction d'un bug à cause duquel les tags d'équipe Premier n'apparaissaient pas dans le menu d'achat pendant la phase de pré-manche.
- Ajout de messages d'erreur plus clairs lors du processus de création d'équipe lorsque le nom et le tag sont déjà pris.
CONSOLE UNIQUEMENT
MISES À JOUR DES ARMES
- Judge
- Dispersion minimale augmentée de 2,25 >>> 2,5
- Ce changement a été apporté dans le patch 12.09 sur PC et est désormais déployé sur consoles, comme nous l'avions précédemment mentionné dans les notes de patch 12.09.
CORRECTIONS DE BUGS
- Correction d'un problème qui empêchait de voir le modèle de la caméra de Cypher lors du placement de la compétence.
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