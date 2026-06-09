VALORANT : MàJ 12.11, patch notes de la mise à jour du

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 juin 2026 à 20h09
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT, publiée ce sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 12.11, patch notes de la mise à jour du

Petite mise à jour cette fois pour les joueurs de VALORANT, qui vise à corriger quelques soucis, tout en déployant la fonctionnalité My Card.

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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 12.11 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

Patch notes 12.11 VALORANT

MISES À JOUR GÉNÉRALES

  • My Card de VALORANT est désormais en ligne !
    • Affichez fièrement votre talent, exprimez votre personnalité et liez-vous à d'autres joueurs avec une carte VALORANT personnalisée. My Card de VALORANT permet de trouver le membre parfait à ajouter à votre escouade selon vos propres priorités : le rang, le rôle, ou juste la personnalité.
    • Rendez-vous sur mycard.playvalorant.com pour créer votre carte, la partager sur les réseaux sociaux et trouver de nouveaux amis avec lesquels jouer.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Agents
    • Correction d'un bug à cause duquel les agents répétaient régulièrement la réplique de ramassage du spike s'il était lâché sur la tyrolienne de Fracture.
    • Correction d'un bug à cause duquel, en mode gaucher, les effets visuels de l'ATH de Skye, Neon et Fade pouvaient parfois apparaître en décalé vers le centre de l'écran.
    • Correction d'un bug à cause duquel Miks recevait des assistances en soignant des alliés non blessés avec M-Pulsion.
    • Correction d'un bug à cause duquel le Nid de vipères restait bloqué et ne pouvait pas s'étendre à certains endroits.
    • Correction d'un bug à cause duquel l'Orbe de soin de Sage n'était pas utilisable pendant la phase d'achat.
    • Correction d'un bug à cause duquel M-Pulsion de Miks ne pouvait pas être activée ou désactivée après avoir rapidement changé de compétence.
    • Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores à la première et à la troisième personne de Toujours debout de Clove ne se déclenchaient pas lorsque la compétence était disponible et lorsqu'elle expirait.
    • Correction d'un problème à cause duquel le Pack explosif de Raze n'infligeait pas de dégâts aux compétences ennemies destructibles.
    • Correction d'un problème à cause duquel les globules récupérables de la compétence de Gekko disparaissaient après l'utilisation de Mordicus.
  • Cartes
    • Correction d'un bug sur Breeze qui permettait à plusieurs compétences d'agent de se verrouiller sur des ennemis hors de vue derrière les grandes caisses de Principal A.
  • Boutique
    • Correction d'un problème de chevauchement sur les invites de la touche d'achat en arabe lors de l'aperçu des packs. 

PROBLÈMES CONNUS

  • Agents
    • Nous avons identifié un problème sur Waylay qui lui permet de placer sa Réfraction sur un toit sur Ascent.
  • Cartes
    • Nous avons identifié un problème sur Lotus à cause duquel les portes restent parfois fermées.

PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR DE PREMIER

  • Changement de programme pour les divisions Concurrent et Invitation V26A3 :
    • Les Playoffs se déroulent désormais sur plusieurs jours.
      • La première manche des Playoffs aura lieu le 20 juin.
      • Les équipes qui se qualifieront lors de la première manche rejoueront le 21 juin pour leur prochaine rencontre.
      • N'oubliez pas de consulter le programme dans le client pour connaître les heures de début des manches dans votre zone !

CORRECTIONS DE BUGS

  • Premier
    • Correction d'un bug à cause duquel les tags d'équipe Premier n'apparaissaient pas dans le menu d'achat pendant la phase de pré-manche.
    • Ajout de messages d'erreur plus clairs lors du processus de création d'équipe lorsque le nom et le tag sont déjà pris.

CONSOLE UNIQUEMENT

MISES À JOUR DES ARMES

  • Judge
    • Dispersion minimale augmentée de 2,25 >>> 2,5
      • Ce changement a été apporté dans le patch 12.09 sur PC et est désormais déployé sur consoles, comme nous l'avions précédemment mentionné dans les notes de patch 12.09.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Correction d'un problème qui empêchait de voir le modèle de la caméra de Cypher lors du placement de la compétence.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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