VALORANT : Un système de rediffusion bientôt disponible

Hi! Wanted to share that we have much more in development than we talked about in the kick-off video. Lots of things! Things like replays and new server locations and mode updates and 1/3 — Anna Donlon (@RiotSuperCakes) January 25, 2023

Il y a de cela quelques jours, les développeurs de VALORANT ont souhaité faire le point avec la communauté sur les améliorations et ajouts prévus pour 2023 . Ce mercredi 25 janvier, Anna « Riot Super Cakes » Donlon, la responsable de l'équipe de développement, est revenue sur ce qui avait été dit pour ajouter quequi était grandement attendu par les joueurs.« Nous ne parlons généralement pas de ces choses jusqu'à ce que nous puissions prendre des engagements plus fermes concernant les dates ou pour partager des détails réels... principalement par crainte de faire le buzz plus tôt que prévu, de faire des promesses excessives, etc. » Puisque la décision a été prise de parler de ce fameux système de rediffusion, il faut donc en conclure, bien qu'aucune date n'ait été donnée. Celui-ci devrait permettre aux joueurs d'avoir, tout en leur permettant d'analyser leurs erreurs pour ne pas les refaire à l'avenir. Ou en tout cas essayer.Comme l'a dit Anna Donlon, une multitude de choses sont encore en préparation et c'est pourquoi(Ask Me Anything) ce. Généralement, ce sont des sessions de quelques heures durant lesquelles vous pouvez poser vos questions concernant le jeu. Les développeurs tenteront d'y répondre du mieux possible et de nouvelles informations devraient être données sur les prochains Agents, la scène compétitive, mais aussi sur des modes et fonctionnalités pour le moment en phase expérimentale.