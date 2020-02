Valorant serait le nom de Project A, le FPS de Riot

Il semblerait que le nom final de Project A soit désormais connu. Le FPS de Riot Games sortirait sous le nom de Valorant, comme de nombreux indices le sous-entendent.

Valorant, le nouveau nom de Project A

L'actualité autour desemble s’accélérer ces derniers temps. Il y a peu, certains créateurs de contenu ont pu essayer durant quelques heures le FPS de Riot Games, lesquels ont partagé leur ressenti , apportant de minces informations. Cependant, le titre était toujours évoqué sous le nom de, qui n'est, naturellement, pas le nom définitif.Toutefois, alors que Riot Games n'a toujours pas officialisé le nom final ni partagé de nouvelles informations, certains indices laissent penser que Project A se nommera finalement Valorant.Tout d'abord,. Nous pouvons ainsi retrouver le compte Twitter PlayVALORANT , et ses déclinaisons française et turque , entre autres, tous créés en février 2020. Comme si ces indices ne suffisaient pas, un compte Twitch a également vu le jour.Étant donné que les réseaux sociaux ne sont pas des preuves irréfutables, d'autres indices viennent corroborer ces spéculations,par le même propriétaire que les marques Riot Games, Riot Forged, Ruined King: A League of Legends Story. Cerise sur la gâteau, le nom de domaine playvalorant.com n'expirera que dans deux ans, alors que le serveur utilisé (AKAM) est le même que celui de... Riot Games.Bien entendu, il faudra attendre une officialisation de la part de Riot Games avant d'affirmer avec certitude queest bel et bien le nom final de, mais tout porte à croire que nous approchons d'une prise de parole du studio. D'ailleurs, la mention « 02 » est faite sur les bannières et photos de profil sur les réseaux sociaux, pouvant présager une annonce pour le 2 mars. Qui plus est, selon certaines rumeurs, une bêta pourrait même être lancée durant ce mois