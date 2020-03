VALORANT : Riot intéressé par plusieurs modes de jeu après le lancement du titre

Au vu des informations qui ont circulé en amont et suite à l'officialisation de VALORANT par Riot Games il y a quelques jours, nombreux sont celles et ceux à avoir remarqué que le FPS tactique des créateurs du MOBA League of Legends se sont grandement inspirés des titres compétitifs populaires tels que CSGO ou encore Overwatch concernant le mode de jeu principal.

, senior gameplay designer pour VALORANT, a déclaré à IGN Nordic que bien que le jeu soit lancé dans un premier temps avec le classique et légendaire mode « Search and Destroy », l'équipe en charge du développement du titre est « complètement ouverte pour explorer de nouveaux modes après le lancement de VALORANT ». « Pour l'instant, nous avons cette expérience que nous souhaitons vraiment créer et nous assurer qu'elle est aussi agréable que possible », enchaîne Romleski. Les idées ne devraient pas manquer pour le studio américain, au vu des nombreux modes déjà existants sur les autres titres, Riot Games ne manquera pas de s'en inspirer, proposant, potentiellement, d'ici quelques semaines, du Team Deathmatch ou encore du Capture the Flag.Étant donné, qu'à l'heure actuelle,vise un genre particulièrement dominé par le titre de Valve, CSGO, il est logique que, directeur créatif sur, a déclaré que l'équipe « mettait le gameplay au premier plan et a créé une licence autour de ce dernier », expliquant qu'il s'agissait « d'une approche quasi analytique » afin de s'assurer que le gameplay proposé soit infaillible. De ce fait, Nottingham mentionne que l' intégralité des agents disponibles dans VALORANT seront accompagnés d'une réelle histoire, les rendant intéressants et leur donnant une raison valable de se joindre au combat.Comme attendu, Riot Games est déterminé de faire de VALORANT une valeur sûre de la scène compétitive pour les années à venir, à l'instar de ce qu'ils ont pu proposer sur League of Legends depuis une décennie. Même si la date de sortie précise n'a pas encore été communiquée, l'arrivée prévue durant les vacances estivales pourdevrait, assurément, bouleverser le visage de la scène esport, Riot Games s'assurant d'offrir une expérience riche aux joueurs malgré la présence d'un seul et unique mode de jeu dans un premier temps.