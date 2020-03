VALORANT : Liste des personnages et leurs compétences

Suite à l'officialisation de VALORANT, de nouvelles informations sur les personnages ont été données, lesquels auront tous des capacités et compétences uniques.

Comment fonctionne les capacités dans VALORANT ?

Personnages et capacités de VALORANT

Phoenix - Royaume-Uni

Hot Hands : Envoie une boule de feu qui explose après quelques secondes ou si elle touche le sol. Le feu qui en découle inflige des dommages à vos ennemis, et vous soigne. (Si vous coéquipiers sont touchés, ils subiront également les dégâts.)

Blaze : Fait apparaître un mur de feu limitant la visibilité et infligeant des dégâts à quiconque le travers. Il est possible de « contrôler » la trajectoire de ce mur de flammes en restant appuyé sur clic gauche une fois la compétence activée.

Curveball (gratuite) : Similaire à une grenade flash, une petite boule sera lancée à droite avec clic droit et à gauche avec clic gauche, aveuglant tous les joueurs qui voient l'explosion.

Run it back (ultime) : Lorsque la capacité sera totalement rechargée, Pheonix pourra placer une balise au sol et s'il meurt durant les quelques secondes qui suivent, il pourra respawn à l'emplacement de la balise.

Jett - Corée

Cloudburst : Similaire à une grenade fumigène, un nuage de brouillard apparaîtra. Il est plus ou moins contrôlable.

Updraft : Vous propulse dans les airs durant quelques secondes

Tailwind (gratuite) : Vous permet de fuir le lieu dans lequel vous vous trouvez grâce à un sprint.

Blade Storm (ultime) : Permet de lancer des couteaux qui infligent de nombreux dégâts. Chaque élimination faite via cet ultime rechargera les couteaux, qui peuvent de nouveau être utilisés. Il est donc possible de conserver l'ultime durant une certaine période s'il est utilisé de manière efficace.

Viper - États-Unis

Snakebite : Lance un projectile, qui, lorsqu'il touche le sol, crée une zone de poison, laquelle inflige des dégâts à tous les personnages se trouvant à l’intérieur de celle-ci.

Poison Cloud : Envoie un petit émetteur lequel libère des toxines. Si l'émetteur est activité, cela consommera une ressource propre à Viper, qui se recharge seule.

Toxic Screen (gratuite) : Créé une ligne d'émetteur qui, quand ils sont activés, projette un écran de poison. À noter que la ressource de Viper est également utilisée avec cette compétence.

Viper's Pit (ultime) : Forme un grand nuage de gaz, permettant de causer des dommages aux adversaires, alors que Viper peut voir où se trouvent les ennemis (seulement s'ils sont à l’intérieur de ce nuage toxique).

Sova - Russie

Shock Bolt : Tire une flèche qui lors de l'impact inflige des dégâts aux joueurs se trouvant à proximité.

Owl Drone : Déploie un drone (lent et bruyant) qui peut être piloté par Sova. Ce dernier peut tirer des flèches sur les ennemis, qui seront révélés s'ils sont touchés.

Recon Bolt (gratuite) : Tire une flèche qui est équipée d'un sonar, permettant de révéler les ennemis à proximité de là où elle se plante. Elle peut être détruite par les joueurs.

Hunter's Fury (ultime) : Peut tirer trois flèches d'énergie traversant les murs quels qu'ils soient. Les ennemis touchés subissent de nombreux dommages et révélés.

Cypher - Maroc

Trapwire : Petit piège permettant d'appliquer un laser entre deux murs. Si un joueur passe sur ce laser, il sera légèrement ralenti, et révélé.

Cyber Cage : Pose un piège au sol qui « emprisonne » un joueur.

Spycam (gratuite) : Peut placer une caméra n'importe où sur la carte, permettant de surveiller un certain endroit. Si Cypher n'utilise pas cette caméra, elle sera invisible aux yeux des autres joueurs. À noter que la caméra peut marquer un adversaire grâce à une fléchette.

Neural Theft (ultime) : En envoyant son chapeau sur une victime, tous les adversaires sur la carte seront marqués durant un court laps de temps.

Brimstone - États-Unis

Incendiary : Lance un cocktail molotov via un lance-grenades.

Stim Beacon : Place une balise qui augmente la cadence de tir de tous les alliés passés dedans.

Sky Smoke (gratuite) : Permet de sélectionner certains points sur la carte puis d'y déployer des écrans de fumés.

Orbital Strike (ultime) : Permet de faire une frappe orbitale. Plusieurs bombes sont lâchées infligeant nombre de dégâts aux joueurs se trouvant dans la zone d’explosion.

Sage - Chine

Slow Orb : Forme une zone dans laquelle les joueurs ennemis sont ralentis, les rendant également plus bruyants.

Barrier Orb : Place un mur solide, qui résistera à plusieurs balles avant de se détruire.

Healing Orb (gratuite) : Permet de se soigner ou soigner un allié pendant quelques secondes.

Résurrection (ultime) : Permet de rendre la vie à un allié éliminé avec sa santé maximale.

Omen - Origine inconnue

Paranoia : Envoie une ombre pouvant traverser les murs et flashant les adversaires.

Shadow Walk : Permet à Omen de se téléporter.

Dark Cover (gratuite) : Smoke pouvant traverser les murs qui s’arrêtera là où Omen le décide.

From the Shadows (ultime) : Permet à Omen de se téléporter n'importe où sur la carte. Lorsque vous y apparaissez, vous y serez sous forme d'ombre, et vous retournerez à votre lieu d'origine si vous mourez.

Pour le moment, huit personnages ont été révélés, mais douze devraient être jouables lors de la sortie de, durant l'été prochain. Chacun est unique en son genre et propose des capacités variées, étant plus ou moins intéressantes.Chaque personnage dispose de quatre capacités, reparties en trois niveaux distincts. Le premier niveau est une capacité gratuite, que le joueur obtient au début de chaque tour. Le deuxième propose deux capacités à acheter en début de round, qui peuvent être conservées si elles ne sont pas utilisées. Le dernier niveau est similaire à un ultime, la capacité se rechargeant avec les éliminations effectuées. Retrouvez ci-dessous la liste des personnages pour le moment dévoilés ainsi que leurs capacités.Phoenix est un personnage qui, grâce à ses différentes capacités, peut jouer seul sans avoir besoin de l'appui de l'un de ses coéquipiers. Ce dernier possède un lien et un amour particuliers avec les flammes.Jett est plutôt un personnage rapide et dynamique. Grâce à ses différentes compétences, elle sera en mesure de sortir de situations parfois compliquées, et peut être un véritable atout pour l'équipe.La spécialité de Viper est d’empoisonner par l’intermédiaire de produit chimique. Idéal pour déloger des ennemis de leur emplacement.Sova est un personnage plutôt solitaire, et traquera sans relâche les ennemis, notamment les plus faibles, afin de les éliminer.Cypher est un personnage discret, permettant de tracer les adversaires grâce à ses nombreux gadgets. Idéal en tant que défenseur.Véritable soldat, il sera là pour prendre les devants et donner un avantage certain à ses coéquipiers.Sage saura se rendre utile notamment grâce à ses soins. Elle peut-être définie comme un support.Rapide et discret, Omen est un assassin de l'ombre pouvant rendre rendre fous ses adversaires.À noter que d'autres personnages devraient être implantés après le lancement de, à un rythme régulier. Ce guide sera, naturellement, mis à jour dès que de nouveaux personnages seront présentés par Riot Games.