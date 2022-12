VALORANT : Riot Games poursuit NetEase en justice pour une copie de son FPS

Tous nos choix créatifs se reflètent dans le jeu de NetEase. Nous ne pensons pas que changer la couleur d'une capacité de personnage ou modifier légèrement l'apparence visuelle change le fait qu'il s'agit d'une violation de copyright. - Dan Nabel, avocat de Riot Games.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire voit le jour, notamment dans le cas d'un jeu mobile qui copie une autre production. PUBG avait, par exemple, connu pareil sort, en attaquant en justice le jeu Free Fire en début d'année 2022 . Plus récemment,Comme l'a révélé Ploygon , l'éditeur et le développeur nord-américain, à qui nous devons notamment l'univers de League of Legends,un jeu de tir mobile à cinq contre cinq qui, selon Riot, ressemble étrangement à. Et lorsque nous nous attardons sur certaines images ou certains personnages d'Hyper Front, la ressemblance est bien présente.Hyper Front est un FPS tactique sur mobile, dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent dans différents modes, sachant que chaque personnage est doté de compétences uniques.. Cela vaut notamment pour Nemesis, qui a de gros points communs avec Omen, alors que les armes et les cartes sont aussi très inspirées du FPS que nous connaissons.L'avocat de Riot Games a également précisé que l'entreprise souhaite que le jeu cesse d'être disponible, tout en récoltant des dommages et intérêts. L'entreprise a entamé des démarches dans plusieurs états, puisque le droit d'auteur est territorial, avec ses propres règles.