VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.

Il y a très peu de temps, soit le 14 juillet 2026, VALORANT s'est doté d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 13.01, qui apporte divers ajustements et correctifs. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 13.01 de VALORANT, qui a été déployée le 14 juillet dernier.