VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
Il y a très peu de temps, soit le 14 juillet 2026, VALORANT s'est doté d'une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 13.01, qui apporte divers ajustements et correctifs. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 13.01 de VALORANT, qui a été déployée le 14 juillet dernier.
Patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT
Toutes les plateformes
Mises à jour des agents
- Iso
- Tir couplé
- La vitesse d'équipement de votre arme après avoir déséquipé Tir couplé est désormais instantanée.
- Yoru
- Visite surprise
- Augmentation de la durée de la balise active : 15 sec >>> 20 sec
- Feinte
- Pour satisfaire davantage sa réputation de fourbe, les clones issus de la Feinte de Yoru tiendront désormais sa dernière arme équipée, au lieu de prendre par défaut son arme la plus puissante.
Mises à jour des systèmes liés aux comportements
- Sanctions pour manipulation de rang
- Nous avons déployé de nouveaux outils pour mieux détecter la manipulation de rang dans VALORANT, en nous appuyant sur les systèmes que nous avons introduits avec succès dans League of Legends l'année dernière. Grâce aux données que nous avons recueillies depuis l'ajout de la catégorie Manipulation de rang en jeu à la fin de l'année dernière, nous commencerons à appliquer des sanctions pour manipulation de rang avérée.
- Les sanctions peuvent inclure des suspensions de compte, des rétrogradations de rang et des annulations de récompenses classées.
- Dans ce cadre, s'ils ont signalé ou été témoins d'une manipulation de classement, les joueurs commenceront à recevoir des retours en cas de sanction d'un joueur dans leur partie.
- Notre objectif est de préserver l'intégrité du mode Classé et de veiller à ce que la progression compétitive reflète un jeu équitable. Pour plus de détails sur ce qui est considéré comme de la manipulation de rang et sur notre approche en matière d'application des règles, consultez cet article sur le fair play.
Mises à jour des armes
- L'Outlaw affiche de très bonnes performances et nous souhaitons qu'il reste puissant grâce à ses tirs successifs, tout en permettant une certaine maîtrise et un certain contrôle pour justifier cette puissance.
- Outlaw
- Récupération : 0,1 >>> 0,15 après le premier tir
- Dispersion : 0 >>> 2,25 après le premier tir
- Recul : 0 >>> 4,0 après le premier tir
Corrections de bugs
- Agents
- Astra
- Correction d'un problème à cause duquel le délai de récupération de la compétence d'Astra pouvait parfois rester affiché après que la compétence avait déjà été utilisée.
- Clove
- Correction d'un problème à cause duquel Clove pouvait obtenir une charge supplémentaire de Ruse pendant la phase d'achats en achetant et en revendant des charges de compétence.
- Cypher
- Correction d'un problème à cause duquel la Cybercage pouvait à tort bloquer les interactions de ligne de vue au-dessus des effets visuels de la compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de trajectoire de la Cybercage n'apparaissait pas lorsque vous lanciez la compétence vers des emplacements situés hors de la ligne de vue de Cypher.
- Correction d'un problème à cause duquel la Cybercage ne déclenchait pas toujours de signal sonore lorsque des ennemis entraient par la partie inférieure de la cage.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines répliques de Caméra espionne ne se déclenchaient pas correctement lors de certaines actions.
- Deadlock
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels à la troisième personne de GravNet pouvaient disparaître après qu'un joueur s'est déconnecté puis reconnecté à la partie.
- Gekko
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels de myopie sur certaines créatures contrôlables pouvaient persister après leur destruction par un ennemi.
- Iso
- Correction d'un problème à cause duquel le Tir couplé pouvait à tort empêcher la première instance de dégâts de chute.
- Jett
- Correction d'un problème à cause duquel Averse pouvait être activée pendant les animations de Courant ascendant et de Vent arrière lorsque plusieurs compétences étaient assignées à la même touche.
- Correction d'une incohérence à cause de laquelle Jett ne pouvait pas récupérer le spike ou des armes pendant Vent arrière.
- KAY/O
- Correction d'un problème à cause duquel MÉMOIRE/flash n'affichait pas une partie de ses effets visuels.
- Correction d'un problème pouvant entraîner un saut d'animation lors de l'équipement de MÉMOIRE/flash.
- Killjoy
- Correction d'un problème sur Split à cause duquel le Bot-alarme de Killjoy pouvait interagir avec les joueurs à travers certaines façades en bois.
- Miks
- Correction d'un problème à cause duquel Miks pouvait obtenir une charge supplémentaire de Forme d'onde pendant la phase d'achats en achetant et en revendant des charges de compétence.
- Neon
- Correction d'un problème à cause duquel Neon pouvait être dans l'impossibilité de récupérer le spike en glissant dessus.
- Reyna
- Correction d'un problème à cause duquel Rebuffade pouvait parfois empêcher Reyna d'équiper une arme.
- Correction d'un problème sur Abyss à cause duquel Œillade pouvait appliquer son effet d'aveuglement à des emplacements non prévus près de A Principal.
- Sage
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ranimés par Sage à l'intérieur du Nid de vipère ou du Nuage de poison n'étaient pas correctement affectés par l'effet de myopie.
- Skye
- Correction d'un problème à cause duquel Skye pouvait obtenir une charge supplémentaire de Guide éclatant pendant la phase d'achats en achetant et en revendant des charges de compétence.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels de myopie sur certaines créatures contrôlables pouvaient persister après leur destruction par un ennemi.
- Viper
- Correction d'un problème permettant aux joueurs utilisant des compétences contrôlables de voir brièvement à travers le Nid de vipère.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ranimés par Sage à l'intérieur du Nid de vipère ou du Nuage de poison n'étaient pas correctement affectés par l'effet de myopie.
- Veto
- Correction d'un problème à cause duquel le filtre vocal d'Évolution pouvait persister sur certaines répliques vocales pour le reste de la partie après l'activation de l'ultime.
- Yoru
- Correction d'un problème qui permettait à Yoru de bénéficier d'une vitesse de déplacement non prévue pendant Transfert dimensionnel en interagissant avec des flex ou des totems.
- Cartes
- Split
- Correction d'un problème à cause duquel certaines compétences basées sur des murs pouvaient être interrompues lorsqu'elles étaient utilisées au milieu du Garage B.
- Summit
- Correction d'un problème à cause duquel Iso pouvait survivre à l'écrasement de la porte tombante.
- Correction d'un problème à cause duquel Waylay pouvait atteindre des emplacements non prévus en utilisant Réfraction et Vitesse lumière.
Corrections de bugs
- Général
- Correction d'un problème visuel à cause duquel les graphiques du taux de paquets reçus/envoyés affichaient des valeurs incorrectes lorsque le jeu fonctionnait à des fréquences d'images extrêmement élevées.
Problèmes connus
- Agent
- Omen
- L'indicateur de placement obstrué de Voie des ombres est absent.
PC uniquement
Mises à jour sociales
- Discord et Riot
- VALORANT s'associe à Discord pour vous permettre de rejoindre plus facilement votre prochaine partie avec vos amis. Vous pouvez désormais lier vos comptes pour accéder à de nouvelles fonctionnalités sociales !
- Invitez des amis sur Discord directement dans votre groupe depuis VALORANT. Plus besoin de basculer entre les fenêtres !
- Copiez un lien de salon et partagez-le directement sur votre serveur ou partout où se trouvent vos amis.
- Voyez quels amis Discord jouent à VALORANT et rejoignez des groupes plus rapidement.
- Cette fonctionnalité a d'abord été déployée en version bêta au Brésil et sera lancée dans le monde entier partout où Discord est disponible le 21 juillet.
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