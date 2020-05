VALORANT : Riot aurait-il teasé le prochain Agent ?

Il se pourrait que, suite à l'annonce de la date de sortie de VALORANT, Riot Games ait profité de l'occasion pour teaser le prochain Agent.

Le onzième Agent de VALORANT teasé ?

Riot a annoncé ce 21 mai la date de sortie officielle de VALORANT , qui est prévue pour le 2 juin, sur PC. Suite à cela, une interview, ou plutôt un question-réponse, a été publié sur le site officiel, dans lequel nous apprenons diverses petites choses plus ou moins importantes. Cependant, la chose qui a retenu l'intention des joueurs n'est pas une phrase, mais une image.En effet, dans cet article, qui est à retrouver ici , Riot a placé une image sur laquelle nous retrouvons les dix Agents jouables lors de la bêta, qui sont les seuls à avoir été officialisés et présentés à ce jour. Si nous savons d'ores et déjà que d'autres rejoindront les rangs d'Omen, Brimstone, Sage ou encore Raze, le mystère reste entier quant à leur identité, même si quelques fuites ont vu le jour ces dernières semaines . Seulement, en examinant davantage cette image, nous pouvons voir, en bas à droite, qu'un pied est présent, appartenant probablement à un Agent.Les spéculations sont nombreuses, mais si nous nous référons à ce que nous savons déjà,, que certains créateurs de contenu ont, d'ores et déjà, pu jouer en début d'année, avant même la sortie de la bêta de. Potxeca, qui a donné quelques informations à son sujet,. Si nous examinons plus attentivement ce pied, nous pouvons y voir une pointe de rose, et son bas de pantalon tend très légèrement vers le violet, pouvant donc s'apparenter à cet Agent inconnu.La réponse devrait bientôt être donnée,