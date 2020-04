VALORANT : Nouvelle fuite sur les futurs Agents et la carte Ascent

De nouvelles rumeurs pourraient nous en apprendre un peu plus sur les prochains Agents à rejoindre VALORANT, ainsi que la potentielle nouvelle carts, Ascent.

Leak de sept nouveaux Agents

Agent inconnu

Sabine

Shatter

Dogbot

Joule

Killjoy

Crusader

Ascent, la quatrième carte ?

Depuis son arrivée en bêta au début du mois d'avril,a énormément fait parler de lui et a séduit moult joueurs, qui ne cessent d'y jouer, attendant impatiemment de nouvelles informations quant au futur du FPS. Nous le savons, au moins une nouvelle carte et deux Agents seront révélés d'ici à sa sortie au début de l'été 2020, mais ces derniers restent pour le moment très mystérieux, sauf pour les dataminers, qui semblent avoir trouvé quelques détails croustillants.Ce ne sont pas moins de, même si ces informations doivent être prises, comme toujours, au conditionnel. Potxeca, un créateur de contenu qui s'est rendu à l'un des bootcamp organisés par Riot au début de l'année, a regroupé dans une vidéo les dernières fuites (provenant notamment de PlayerIGN , connu pour son travail sur PUBG), que nous vous détaillons à l'écrit ci-dessous :Son nom n'a pas pu être révélé étant donné la clause de non-divulgation qu'a signée Potxeca, cependant nous apprenons que ce personnage féminin aurait des cheveux blancs avec un côté rasé, serait vêtu d'une combinaison mauve et arborerait plusieurs tatouages sur ses avant-bras. L'une de ses compétences pourrait être de lancer une boule d’énergie.Encore un personnage féminin tout aussi énigmatique. Celle-ci pourrait avoir un lien avec Omen et Cypher, qui la mentionnent tous les deux dans certaines de leurs phrases.Cet Agent pourrait être composé en majeure partie de verre ou de diamant. Deux de ses capacités ont également été dataminées, « Clone_Explode » et « Decoy_Shatter_Deploy ». Il pourrait donc s'agir d'un Agent capable de se cloner et peut-être de faire exploser ses derniers.Cet Agent semble être un loup-garou, étant donné les sons qui ont fuité, mais il est possible que le projet soit pour le moment laissé de côté par Riot.Cet Agent semble maîtriser, ou tout du moins être indifférent à la foudre et l'électricité. Il pourrait d'ailleurs être équipé de balles électriques.Killjoy serait un Agent possédant des tourelles ainsi qu'un laser orbital (différent de celui de Brimstone).Il s'agit d'un Agent qui a été abandonné par les équipes de Riot, pour le moment. Équipée d'une épée, elle pouvait également lancer sur ses alliés des boucliers afin que ces derniers subissent moins de dégâts.Même si ce n'est pas encore officiel, il semblerait bien que la, prenant place à Venise. Toutefois, cette dernière devrait se trouver non plus sur terre, mais dans les airs et serait en partie en ruines, de la faute de Jett.