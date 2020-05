Riot Games vient d'annoncer la date de sortie de VALORANT, qui sera accessible à tous dès le début de ce mois de juin.

Date de sortie de VALORANT

Nous avons toujours voulu rendre VALORANT accessible dans un maximum de régions, nous serons donc très heureux de commencer à le faire dès le 2 juin. Notre équipe a hâte de se lancer au service de la communauté mondiale de VALORANT pour un engagement qui durera des dizaines d'années. Ce n'est que le début de notre chemin ensemble.

Après deux mois en bêta fermée, durant lesquels les joueurs ayant reçu un accès ont pu faire connaissance avec le jeu, et partager leur retour avec Riot Games afin d'apporter quelques changements, le studio vient de lever le voile sur, qui sera très prochainement disponible pour toutes et tous.Ainsi, dès ce 2 juin,arrivera dans la plupart des régions et sera jouable pour tout le monde. Comme prévu, le FPS compétitif, qui a déjà su séduire moult joueurs, sera disponible en free-to-play.L'autre information importante est que ce dernier sera injouable dès ce 28 mai, puisque Riot va mettre fin à la bête fermée, dans le but de mettre en place le nouveau contenu et préparer ce lancement tant attendu. Anna Donlon, productrice exécutive, est ravie de cette sortie qui arrive finalement un peu plus tôt que prévu :Alors que les fuites ont été nombreuses ces dernières semaines, concernant les futurs personnages, mais aussi les futures cartes, nous apprenons par le biais d'un communiqué que peu de temps après cette sortie mondiale, de nouveaux modes, de nouveaux agents et de nouvelles cartes seront implantés. De nouveaux serveurs, notamment en Europe, seront ouverts pour limiter la latence et ainsi garantir une expérience de jeu saine.sera donc disponible ce 2 juin sur PC.