VALORANT révèle la rotation des cartes pour l'Acte V, ce qui fera plaisir aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 14h42
Après un Acte IV qui a vu une nouvelle carte être introduite, mais aussi des changements dans la rotation, Riot Games se montre plus mesurer pour l'Acte V, qui arrive dans quelques semaines. Néanmoins, l'annonce va faire plaisir à une partie de la communauté.
VALORANT révèle la rotation des cartes pour l'Acte V, ce qui fera plaisir aux joueurs
Comme attendu lorsqu'un nouvel Acte démarre, la rotation des cartes disponibles en, mode compétitif évolue dans VALORANT. Une ou plusieurs cartes s'en vont, remplacées par d'autres. Après un Acte IV qui a vu débarquer Corrode, tandis que Bind a fait son grand retour, le map pool va légèrement évoluer en août.

Changements de la rotation pour l'Acte V de VALORANT

Bonne nouvelle pour une partie des joueurs, qui ne portent pas spécialement cette carte dans leur cœur, Icebox s'en va pour un temps. De retour depuis le 5 mars dernier, celle-ci plie déjà bagage.
Elle sera remplacée par une autre carte qui avait été désactivée au même moment : Abyss. Une nouvelle qui a l'air de faire plaisir à la communauté.

Toujours pas de Breeze

breeze
Plus d'un an après sa suppression, en juin 2024, Breeze n'est toujours pas de retour, ce qui ne manque pas d'interpeller une partie des joueurs. Riot n'a toujours rien communiqué à son sujet, et cela fait maintenant plus de 400 jours qu'elle n'est plus jouable en compétitif. 

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Elle pourrait faire son retour lors du prochain Acte, étant donné qu'il s'agit de la carte écartée depuis le plus longtemps. Dans le sens inverse, c'est Haven et ses 400 jours qui possède la plus longue disponibilité dans VALORANT.

Quand sort l'Acte V de VALORANT ?

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Ce nouvel Acte sera disponible par le biais de la mise à jour 11.04 du FPS. Sa date de sortie est programmée pour le 19 août.

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Nous n'avons pour le moment aucun détail concernant le contenu, si ce n'est donc ce léger changement au niveau des cartes. Réponse d'ici quelques semaines.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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