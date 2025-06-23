VALORANT dévoile Corrode, sa nouvelle carte inspirée des paysages médiévaux français

La prochaine mise à jour majeure de VALORANT se dévoile enfin. Baptisée Corrode, cette nouvelle carte promet une expérience unique inspirée des paysages et de l'architecture médiévale française, revisitée dans un contexte post-apocalyptique. Elle réserve aux joueurs une atmosphère immersive et de nombreux détails tirés du lore du jeu.
Après de longs mois d'attente, les joueurs de VALORANT
s'apprêtent à accueillir une nouvelle carte. Teasée il y a quelques jours, elle vient d'être révélée par Riot, et fera très probablement plaisir à la communauté, avec des airs très français.
Corrode, un voyage inédit dans un univers médiéval revisité
Située sur une Terre Omega dévastée par une catastrophe climatique
, la carte Corrode plonge les joueurs au cœur d'un ancien château français transformé en mine de sel. Cette atmosphère particulière associe habilement des éléments industriels modernes aux vestiges médiévaux pour créer un environnement visuellement saisissant et chargé d'histoire.
Une carte riche en références au lore
Avec Corrode
, Riot Games pousse encore plus loin la connexion entre le gameplay et le récit de VALORANT. La carte reflète explicitement les conséquences dramatiques de l'événement First Light
, responsable de la disparition soudaine de l'eau autour de la cité et de l'apparition de violentes tempêtes de radianite.
Des animations inédites visibles au loin
permettront aux joueurs de contempler ces bouleversements directement durant leurs parties.
Une conception stratégique pensée pour la compétition
Fidèle aux standards exigeants de VALORANT, Corrode propose une disposition stratégique particulièrement étudiée :
- Deux sites pour le Spike.
- Une architecture à trois voies distinctes, offrant de multiples approches tactiques.
- Plusieurs lignes de défense et des positions de repli pensées pour renforcer la dimension stratégique.
- Un design limitant la saturation de compétences pour privilégier le jeu tactique et la prise de décision.
Un lancement avantageux pour les joueurs compétitifs
Dès son lancement, Corrode sera accessible dans le mode compétitif de VALORANT
, comme promis par Riot. Pour encourager les joueurs à découvrir cette carte sans pression excessive sur leur classement, Riot Games introduit une mécanique spéciale : pendant les deux premières semaines suivant sa sortie
, une défaite ne coûtera que 50 % du SC habituel
. Les victoires, quant à elles, continueront de rapporter l'intégralité des points, soit 100 % du SC
.
En complément, une file spéciale Corrode en mode Vélocité
sera accessible du 25 au 30 juin
, permettant une prise en main rapide et dynamique.
Phaseguard, une nouvelle collection de skins à découvrir
Cette nouvelle saison apporte également la collection Phaseguard
, véritable bijou technologique et tactique, incluant des skins pour plusieurs armes phares du jeu : la Vandal, l'Outlaw, le Ghost, le Bulldog
, ainsi qu'une nouvelle arme de mêlée : la Fendeuse
.
Le nouveau passe de combat intégrera également des éléments cosmétiques très attendus par les joueurs comme la carte 5 Years : Éradiquez tous les radiants
, le porte-bonheur Bonsaï
ou encore la skin Vandal (ATLAS // CMD)
.
La saison 2025 Acte IV
de VALORANT débute le 25 juin
, et la collection Phaseguard sera disponible dès le 26 juin
. Nous vous communiquerons le patch notes dès lors qu'il sera disponible.
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