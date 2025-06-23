VALORANT dévoile Corrode, sa nouvelle carte inspirée des paysages médiévaux français

La prochaine mise à jour majeure de VALORANT se dévoile enfin. Baptisée Corrode, cette nouvelle carte promet une expérience unique inspirée des paysages et de l'architecture médiévale française, revisitée dans un contexte post-apocalyptique. Elle réserve aux joueurs une atmosphère immersive et de nombreux détails tirés du lore du jeu.

Corrode, un voyage inédit dans un univers médiéval revisité

Une carte riche en références au lore





Une conception stratégique pensée pour la compétition

Deux sites pour le Spike.

Une architecture à trois voies distinctes, offrant de multiples approches tactiques.

Plusieurs lignes de défense et des positions de repli pensées pour renforcer la dimension stratégique.

Un design limitant la saturation de compétences pour privilégier le jeu tactique et la prise de décision.

Un lancement avantageux pour les joueurs compétitifs

Phaseguard, une nouvelle collection de skins à découvrir

Après de longs mois d'attente, les joueurs des'apprêtent à accueillir une nouvelle carte. Teasée il y a quelques jours, elle vient d'être révélée par Riot, et fera très probablement plaisir à la communauté, avec des airs très français.Située sur une, la carte Corrode plonge les joueurs au cœur d'un ancien château français transformé en mine de sel. Cette atmosphère particulière associe habilement des éléments industriels modernes aux vestiges médiévaux pour créer un environnement visuellement saisissant et chargé d'histoire.Avec, Riot Games pousse encore plus loin la connexion entre le gameplay et le récit de VALORANT. La carte reflète explicitement les conséquences dramatiques de l'événement, responsable de la disparition soudaine de l'eau autour de la cité et de l'apparition de violentes tempêtes de radianite.Despermettront aux joueurs de contempler ces bouleversements directement durant leurs parties.Fidèle aux standards exigeants de VALORANT, Corrode propose une disposition stratégique particulièrement étudiée :Dès son lancement,, comme promis par Riot. Pour encourager les joueurs à découvrir cette carte sans pression excessive sur leur classement, Riot Games introduit une mécanique spéciale : pendant les, une défaite ne coûtera que. Les victoires, quant à elles, continueront de rapporter l'intégralité des points, soitEn complément, unesera accessible du, permettant une prise en main rapide et dynamique.Cette nouvelle saison apporte également la, véritable bijou technologique et tactique, incluant des skins pour plusieurs armes phares du jeu : la, ainsi qu'une nouvelle arme de mêlée : laLe nouveau passe de combat intégrera également des éléments cosmétiques très attendus par les joueurs comme la carte, le porte-bonheurou encore la skinLa saisonde VALORANT débute le, et la collection Phaseguard sera disponible dès le. Nous vous communiquerons le patch notes dès lors qu'il sera disponible.