VALORANT dévoile Corrode, sa nouvelle carte inspirée des paysages médiévaux français

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juin 2025 à 14h34
La prochaine mise à jour majeure de VALORANT se dévoile enfin. Baptisée Corrode, cette nouvelle carte promet une expérience unique inspirée des paysages et de l'architecture médiévale française, revisitée dans un contexte post-apocalyptique. Elle réserve aux joueurs une atmosphère immersive et de nombreux détails tirés du lore du jeu.
VALORANT dévoile Corrode, sa nouvelle carte inspirée des paysages médiévaux français
Après de longs mois d'attente, les joueurs de VALORANT s'apprêtent à accueillir une nouvelle carte. Teasée il y a quelques jours, elle vient d'être révélée par Riot, et fera très probablement plaisir à la communauté, avec des airs très français.

Corrode, un voyage inédit dans un univers médiéval revisité

Située sur une Terre Omega dévastée par une catastrophe climatique, la carte Corrode plonge les joueurs au cœur d'un ancien château français transformé en mine de sel. Cette atmosphère particulière associe habilement des éléments industriels modernes aux vestiges médiévaux pour créer un environnement visuellement saisissant et chargé d'histoire.

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Une carte riche en références au lore

Avec Corrode, Riot Games pousse encore plus loin la connexion entre le gameplay et le récit de VALORANT. La carte reflète explicitement les conséquences dramatiques de l'événement First Light, responsable de la disparition soudaine de l'eau autour de la cité et de l'apparition de violentes tempêtes de radianite.

Des animations inédites visibles au loin permettront aux joueurs de contempler ces bouleversements directement durant leurs parties.
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Une conception stratégique pensée pour la compétition

Fidèle aux standards exigeants de VALORANT, Corrode propose une disposition stratégique particulièrement étudiée :
  • Deux sites pour le Spike.
  • Une architecture à trois voies distinctes, offrant de multiples approches tactiques.
  • Plusieurs lignes de défense et des positions de repli pensées pour renforcer la dimension stratégique.
  • Un design limitant la saturation de compétences pour privilégier le jeu tactique et la prise de décision.
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Un lancement avantageux pour les joueurs compétitifs

Dès son lancement, Corrode sera accessible dans le mode compétitif de VALORANT, comme promis par Riot. Pour encourager les joueurs à découvrir cette carte sans pression excessive sur leur classement, Riot Games introduit une mécanique spéciale : pendant les deux premières semaines suivant sa sortie, une défaite ne coûtera que 50 % du SC habituel. Les victoires, quant à elles, continueront de rapporter l'intégralité des points, soit 100 % du SC.

En complément, une file spéciale Corrode en mode Vélocité sera accessible du 25 au 30 juin, permettant une prise en main rapide et dynamique.

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Phaseguard, une nouvelle collection de skins à découvrir

Cette nouvelle saison apporte également la collection Phaseguard, véritable bijou technologique et tactique, incluant des skins pour plusieurs armes phares du jeu : la Vandal, l'Outlaw, le Ghost, le Bulldog, ainsi qu'une nouvelle arme de mêlée : la Fendeuse.

Le nouveau passe de combat intégrera également des éléments cosmétiques très attendus par les joueurs comme la carte 5 Years : Éradiquez tous les radiants, le porte-bonheur Bonsaï ou encore la skin Vandal (ATLAS // CMD).

La saison 2025 Acte IV de VALORANT débute le 25 juin, et la collection Phaseguard sera disponible dès le 26 juin. Nous vous communiquerons le patch notes dès lors qu'il sera disponible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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