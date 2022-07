VALORANT : Quand se termine l'Acte 1 de l'Épisode 5 ?

Quand se termine l'Acte 1 de l'Épisode 5 de VALORANT ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs deprofitent, depuis son lancement en juin 2020, d'un suivi très poussé. Plusieurs Agents et cartes ont été introduits, en plus d'une myriade d'améliorations au fil du temps. Les ajouts majeurs arrivent par l'intermédiaire des Actes, lesquels composent les Épisodes. Pour rappel,. Riot Games a choisi ce format pour pouvoir échelonner les ajouts à un rythme saisonnier, tout en donnant un aperçu de quand les joueurs pourront obtenir une mise à jour plus importante, puisque les lancements d'Épisodes sont, en général, plus fournis en nouveautés.Pour en revenir à cet, Riot Games a déjà communiqué, qui est demandée par une partie des joueurs.Cette information peut être trouvée directement en jeu, en vous rendant dans l'onglet du Passe de combat. Néanmoins, il va falloir faire un petit calcul, puisque nous n'avons pasexacte, mais un compte à rebous. Ainsi, à l'heure où ces lignes sont écrites, il reste 44 jours avant la fin du Passe de combat et, théoriquement, de. De fait, cela nous renvoie au, ce qui coïncide avec les habitudes de Riot Games.En effet, le studio lance très souvent ses nouvelles saisons un mardi, sauf quelques rares exceptions. À moins que nous devions faire face à un retard,, dans la journée, ou la soirée. Côté contenu, nous ne savons pas encore ce que nous réserve le studio derrière League of Legends, mais nous devrions, normalement, avoir le droit à un nouvel Agent. Aucune carte ne sera intégrée, Pearl ayant fait son arrivée il y a quelques semaines seulement.est, pour rappel, disponible en free-to-play sur PC, mais une version console devrait arriver . Son portage sur mobile a également été annoncé , mais aucune information n'a, depuis, été communiquée.