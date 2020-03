Les différents titres développés par Riot Games sont, dans l'ensemble, particulièrement appréciés de leurs communautés respectives, le studio américain proposant des mises à jour de contenu régulières, permettant aux fans de ne jamais se lasser de leur jeu préféré.

VALORANT, l'évolution de la méta

Nous sommes totalement ouverts à changer tout le contenu, si c'est là que nous pensons que le problème se situe. Si nous pensons finalement que l'expérience est mauvaise à cause d'une certaine chose sur une carte, même si cela prend du temps, nous n'allons pas hésiter à résoudre ce problème.



Cependant, il y a une chose que nous devons considérer, c'est qu'une partie de la maîtrise du jeu est liée à la mémoire musculaire et nous ne souhaitons pas impacter les connaissances acquises par le joueur au fil du temps. Nous devons donc faire particulièrement attention à certains détails. Peut-être que nous serons plus réticents à faire des changements sur le recul.



- Trevor Romleski, senior gameplay designer.

Je pense que si vous estimez qu'un agent doit être absolument joué et que cela sera un choix judicieux, nous aurons échoué. Si nous devons effectuer d'importants changements, nous serons prêts à le faire. Mais cela interviendra après de nombreuses analyses.



- John Goscicki, producteur des personnages.

Mises à jour des cartes et des agents

Bien évidemment,, le jeu de tir tactique à la première personne, fraîchement et officiellement annoncé , ne devrait pas déroger à cette règle. Selon les équipes en charge du développement de VALORANT, notamment par l'intermédiaire de, senior gameplay designer, les mises à jour devraient être régulières, apportant de nouvelles cartes, de nouveaux agents tout modifiant certains aspects de la méta.Même si Riot Games n'a pas encore clairement défini la fréquence des mises à jour pour son nouveau titre,. De cette façon, les joueurs, mais aussi Riot Games, seront en mesure de déterminer quels sont les agents relativement faibles et ceux pour lesquels les joueurs auront besoin de plus de temps pour apprendre à les maîtriser. Les changements opérés pourront prendre toutes sortes de formes afin de rendre le jeu particulièrement amusant pour l'ensemble de la communauté, signifiant que ces modifications pourront impacter les agents, mais aussi leurs compétences, les armes et même les cartes.Selon, producteur des personnages, les équipes en charge du développement desouhaitent qu'aucun des agents disponibles en jeu ne soit qualifié comme étant indispensable, a contrario de certains héros sur Overwatch.Alors que huit agents devraient être jouables dès la sortie de VALORANT , Riot Games prévoit d'ajouter de manière régulière de nouvelles cartes et de nouveaux personnages. Bien que Riot Games ne soit pas encore sûr du rythme à adopter pour ces nouveautés, le studio américain préférera, dans un premier temps,Goscicki explique que Riot Games souhaite que les sorties de nouveaux agents soient « appréciées » et jamais trop éloignées les unes des autres. Ainsi, les joueurs n'auront jamais à attendre trop longtemps avant de pouvoir mettre la main sur un nouvel agent. Cependant, Goscicki précise que l'équipe de développement ne veut pas faire des ajouts juste pour dire que du nouveau contenu est disponible : « Chaque [nouveau] personnage changera votre façon de voir et de jouer à VALORANT. C'est quelque chose de nouveau et de frais, et cette sensation sera plus intense avec certains qu'avec d'autres. Mais nous ne voulons jamais ajouter un personnage juste pour le plaisir d'en ajouter un. »Ce dernier ajoute que les futurs personnages pourraient être spécifiquement pensés en fonction des problèmes rencontrés par les joueurs en jeu. Si les joueurs attaquants ont quelques difficultés à prendre possession de certains sites, un agent spécialisé dans la prise de bombsites et dans l'élimination des défenseurs pourrait être quelque chose que l'équipe étudiera.En ce qui concerne les nouvelles cartes, les développeurs de Riot Games sont restés particulièrement vagues, renforçant à nouveau l'idée que ces potentielles nouveautés seraient ajoutées en fonction de l'acclimatation de la communauté sur les cartes disponibles au lancement du jeu. Le concepteur de jeu principal,, qui officie dans l'équipe en charge de la création des cartes de VALORANT, a apporté une légère précision sur les ajouts de cartes : « Nous pensons le faire à n'importe quel moment entre six et douze mois. Mais cela dépend vraiment. Une fois que nous aurons lancé officiellement VALORANT, nous ferons des choix en fonction des réactions des joueurs. »Garozzo indique également que l'équipe est sensible à la complexité des cartes, ces dernières étant soumises aux connaissances des joueurs, ainsi qu'aux capacités de chacun des agents présents en jeu, afin que les amateurs de VALORANT ne soient pas dépassés par un nombre de cartes et d'informations à retenir trop important.Pour rappel,, qui a été officiellement annoncé dans la journée du 2 mars, seraet vraisemblablement disponible, dans un premier temps, uniquement sur PC durant l'été 2020.