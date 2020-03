VALORANT et une date de sortie approximative officiellement annoncés par Riot Games

Particulièrement attendu depuis quelques jours, Riot Games a, comme les rumeurs le laissaient espérer, partagé de nombreuses informations sur VALORANT.

VALORANT, une technique parfaite au service des joueurs

La créativité restera votre meilleure alliée sur VALORANT

Huit personnages disponibles dans VALORANT

Sage (Chine),

Cypher (Maroc),

Brimstone (États-Unis),

Jett (Corée),

Phoenix (Royaume-Uni),

Viper (États-Unis),

Sova (Russie),

Omen (?).

VALORANT, la date de sortie

VALORANT ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire VALORANT France

Le site officiel, playVALORANT.com , regorge de nombreuses informations sur ce nouveau titre de Riot Games. Annoncé comme une nouvelle plateforme compétitive sur laquelle les joueurs pourront s'illustrer,sera bel et bien un jeu de tir tactique proposant différents personnages où la créativité sera votre meilleure alliée dans des matchs à 5 contre 5.Bien évidemment, comme dans tout bon jeu de tir qui se respecte, l'habileté à la visée sera primordiale. De ce fait, dans, la victoire finale ne pourra être possible qu'à partir du moment où la stratégie et l'habilité seront maîtrisées. Cependant, les développeurs reconnaissent que pour que les joueurs s'investissent sérieusement dans la compétition de VALORANT, la technique devra être infaillible.C'est pourquoi de très nombreux serveurs 128 ticks sont prévus, répartis dans des centres de données du monde entier, permettant d'avoir la latence la plus faible possible, et que le netcode a été optimisé de manière quasi obsessionnelle. Bien sûr, pour que le titre soit jouable pour une grande majorité de personnes, les 30 FPS devraient être atteignables sur la plupart des ordinateurs, même les moins performants et ceux ayant plus de dix ans, les configurations plus récentes devraient, quant à elle, pouvoir tenir les 60 à 144 FPS de manière stable.Comme nous l'imaginions,proposera un savant mélange entre jeu de tir tactique et pouvoirs surnaturels. L'entièreté des joueurs, lors d'une partie, seront. Ces derniers seront à utiliser avec intelligence pour prendre un avantage certain sur ses adversaires directs. Riot Games définit VALORANT comme étant un jeu pour les stratèges audacieux, osant jouer de manière inattendue, où seule la victoire compte.Alors qu'une vidéo de gameplay a été partagée, disponible ci-dessus, dans laquelle nous retrouvons quelques-uns des futurs personnages disponibles dans, des informations diffusées par Rod Breslau sur Twitter indiquent que huit personnages, issus de différentes régions du monde, seront jouables dans un premier temps. Chacun d'entre eux sera doté de compétences uniques qu'il faudra utiliser avec parcimonie.Aucuneprécise n'a été confirmée par Riot Games sur ses différents supports, maisdevrait, sans aucun doute, être disponible à partir de l', comme l'indique le site officiel. D'ici là, Riot Games nous invite à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux afin d'en savoir plus sur une hypothétique bêta fermée qui, d'après les dernières rumeurs, devrait être lancée à la mi-mars.