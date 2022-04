VALORANT officialise Fade, son nouvel Agent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme nous le savons depuis quelques jours, un nouvel Agent arrivera avec le nouvel Acte de VALORANT , pour faire suite à Neon. Après quelques fuites, nous donnant des indices sur les compétences de cet Agent, et un petit teasing, nous avons enfin le droit à des informations officielles de la part de Riot Games.. Nous avons également eu le droit à un visuel, constatant que cette nouvelle arrivante ressemblait fortement à un mélange entre Reyna et Sova.Néanmoins, pour avoir de plus amples informations à son sujet, il va falloir patienter encore quelques jours. Les développeurs nous feront, en effet, une présentation plus complète à l'occasion de la finale des Masters de Reykjavik, ce dimanche 24 avril.Pour rappel, Fade avait fuité sous le nom de « Bounty Hunter », et ses compétences avaient plus ou moins été révélées. Vous pouvez les retrouver dans cet article dédié , si vous ne souhaitez pas patienter jusqu'à sa grande révélation, ce dimanche. Concernant l'Acte 2 de l'Épisode 4, nous devrions le voir débarquer au début du mois de mai, avec une mise à jour majeure, apportant certains changements majeurs sur VALORANT.