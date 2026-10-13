VALORANT : MàJ 13.08, patch notes de la mise à jour du 13 octobre
Pour cette nouvelle mise à jour de VALORANT, Riot propose à ses joueurs une nouvelle fonctionnalité, quelques ajustements et des corrections de problèmes.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.08 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
Patch 13.08 du 13 octobre de VALORANT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
Dans le but d'apporter davantage de transparence concernant les mesures prises à l'encontre des joueurs problématiques de notre communauté, nous souhaitons commencer à partager plus régulièrement nos chiffres relatifs aux sanctions. Les chiffres sur le graphique ci-dessus reflètent les comptes ayant été totalement bannis de VALORANT pendant 3 jours ou plus lors de l'acte V.
Pendant la période de détection de l'acte V (du 18 août au 1er octobre), nous avons banni :
- Plus de 171 000 tricheurs
- Plus de 54 000 utilisateurs de bots
- Plus de 76 000 manipulateurs de classement (boosters, boostés, passagers clandestins, tricheurs à matchs arrangés et autres, chiffres détaillés ci-dessous)
- Plus de 74 000 comptes pour toxicité ou abus de communication
- Plus de 288 000 comptes pour récidive d'AFK ou d'abus de jeu
- Plus de 14 000 d'utilisateurs d'outils de streamsniping et/ou d'instalock.
Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de travail, et nous continuerons à vous tenir informés au fur et à mesure de nos avancées.
Plus important encore, vos signalements nous aident à améliorer nos outils et nos méthodes de détection, alors veuillez continuer à signaler en jeu. Merci !
MISES À JOUR DES AGENTS
- Les effets visuels et le retour audio de la destruction du projectile Bot-alarme de Killjoy se déclencheront désormais lorsqu'il est détruit par des portes mobiles.
MISES À JOUR DU CLIENT
- Nouvelle interface de sélection de file d'attente et de mode pour les types de parties en matchmaking et personnalisées
- Nous avons ajouté une barre de navigation à la Carrière afin de faciliter l'accès aux pages de mise en avant comme l'Héritage de rang, les prouesses et le rang de carte.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Rang de carte : il est temps de découvrir si votre carte préférée est aussi celle où vous excellez.
- Le rang de carte mesure l'évolution de votre maîtrise sur une carte donnée au fil du temps, à l'aide d'une note allant de 0 à 500 et d'un rang lettré de C à S.
- Votre rang se base sur quatre statistiques principales : le taux de victoire global, le taux de victoire en attaque, le taux de victoire en défense et le score de performance.
- Les parties récentes contribuent davantage à votre rang et à vos statistiques que les parties plus anciennes.
- Améliorer l'une de ces statistiques peut augmenter votre rang.
- Vous pouvez consulter votre rang, vos statistiques et d'autres paramètres comme vos meilleurs agents dans la sélection d'agent, à la fin de la partie et en Carrière.
- Les autres joueurs ne peuvent pas voir votre rang de carte.
- Le rang de carte est disponible en Compétition et en Premier.
- Tout le monde repart à zéro avec le lancement du rang de carte : les données des parties antérieures ne seront pas prises en compte.
- Mises à jour du score de performance
- Le score de performance a fait un excellent travail pour mieux valoriser les contributions des différents agents et rôles, tout en continuant à reconnaître l'importance des éliminations. Au lancement, le score de performance et le score de combat moyen (ACS) étaient alignés sur le titre de meilleur joueur de la partie (MVP) dans environ 70% des cas, ce qui correspondait à nos attentes compte tenu des facteurs supplémentaires pris en compte dans le score de performance. Cependant, nous avons constaté certains cas particuliers où il a surestimé la mesure de ces facteurs supplémentaires. Pour réduire ces cas particuliers, nous avons apporté quelques ajustements qui ont été déployés lors du patch 13.06.
- Augmentation de l'impact des dégâts, des éliminations ajustées et des morts ajustées sur le score. Ces statistiques ajustées incluent à la fois les premiers sangs et les premières morts.
- Des ajustements spécifiques à Chamber ont été apportés afin de mieux refléter l'utilisation de ses compétences.
MISES À JOUR DES CARTES
- MISE À JOUR DE CORRODE
- Joyeux anniversaire en retard, Corrode ! Après plus d'un an à observer des parties et à collecter des données, nous avons identifié quelques aspects que nous souhaiterions améliorer.
- Site A et Site B - Chemins des défenseurs
- Les rotations prennent trop de temps. Les temps de rotation varient selon les cartes, mais ceux de Corrode font que les défenseurs ont particulièrement du mal à revenir dans l'action lors d'une reprise de site. Nous avons ajusté les chemins entre le point de départ des défenseurs et le site afin d'aider les défenseurs à effectuer leurs rotations en toute sécurité un peu plus rapidement.
- Les chemins des défenseurs menant à l'arrière des sites A et B ont été ajustés afin de raccourcir les rotations et de faciliter les reprises de site.
- Milieu
- Le Milieu donnait l'impression d'être un véritable champ de bataille, et nous souhaitons que les affrontements y soient plus prévisibles pour les deux camps. Les attaquants passent actuellement par un seul goulet d'étranglement pour atteindre Lower Mid, où les défenseurs peuvent ralentir leur progression en tirant à travers le demi-mur. Nous ajustons le mur et la façade à proximité afin d'offrir aux attaquants plus d'espace pour manœuvrer et de meilleures options pour progresser vers A Link.
- Le demi-mur du Mid a été remplacé par du métal et avancé d'un mètre afin de réduire le spam de tirs à travers et de permettre aux attaquants de se faufiler vers A Link sans être vus depuis Top Mid.
- Les caisses à l'arrière de Lower Mid ont été déplacées vers le site B et un accès surélevé a été ajouté.
- Le mur de Lower Mid a été rehaussé afin d'empêcher les joueurs de jeter un coup d'œil par-dessus depuis les caisses déplacées.
- Site A - Zone de pose
- La zone de pose du site A a été ajustée afin de rendre le jeu après la pose depuis A Link moins efficace.
- MISES À JOUR DE LA LISTE DES CARTES
- BIND et CORRODE INTÈGRENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- ASCENT et SPLIT QUITTENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
CORRECTIONS DE BUGS
- Compétition
- Correction d'un problème à cause duquel le seuil affiché pour la prouesse Maîtrise était incorrect.
- Systèmes de jeu
- Correction d'un problème à cause duquel les sons de pas alternatifs ne se déclenchaient parfois pas lorsqu'un personnage se trouvait dans le brouillard de guerre.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores de chute au sol ne se déclenchaient pas au bon endroit lorsque des agents mouraient dans le brouillard de guerre.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores de rebond des armes ne se déclenchaient parfois pas comme prévu.
- Armes
- Correction du désalignement du réticule du Warden lors du tir en rafale.
PROBLÈMES CONNUS
- Compétition
- Nous sommes au courant d'un bug visuel à cause duquel le titre de MVP de l'équipe ne s'affiche pas correctement dans l'Historique des parties. Nous travaillons à corriger ce problème.
- Terrain d'entrainement depuis la file d'attente
- Nous sommes conscients d'un problème qui plaçait certains joueurs dans un état de file d'attente défectueux lors de l'utilisation du terrain d'entraînement, ce qui nous a conduits à désactiver cette fonctionnalité. Nous testons actuellement un correctif et espérons pouvoir vous le fournir dès que possible.
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