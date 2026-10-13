VALORANT : MàJ 13.08, patch notes de la mise à jour du 13 octobre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.08 de VALORANT, publiée ce 13 octobre sur PC et consoles.

Pour cette nouvelle mise à jour de VALORANT, Riot propose à ses joueurs une nouvelle fonctionnalité, quelques ajustements et des corrections de problèmes.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.08 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.