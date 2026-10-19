VALORANT dévoile Hush, sa nouvelle Agente avec des pouvoirs télékinétiques redoutables

Riot Games vient de lever le voile sur Hush, la nouvelle duelliste de VALORANT. Originaire de Chine, cette agente manipule la télékinésie pour dominer le champ de bataille. Entre compétences inédites et un style visuel percutant, elle promet de redéfinir les affrontements dès la fin du mois d'octobre.

En marge de la grande finale du VCT Champions 2026 opposant LOUD à Team Vitality, Riot Games a officiellement présenté le prochain agent à rejoindre les rangs de VALORANT. Nommée Hush, cette nouvelle duelliste originaire de la province du Guangdong en Chine fera son entrée en jeu le 27 octobre. Avec sa coupe hime rose et sa tenue entièrement noire, son design n'est pas sans rappeler des personnages emblématiques comme Psylocke chez Marvel ou Yukio au cinéma.

Une duelliste qui maîtrise la télékinésie

Contrairement aux précédentes annonces lors des événements VCT, aucun match d'exhibition n'a été organisé pour voir l'agente en action. C'est à travers une bande-annonce cinématique explosive, rythmée par la musique de l'artiste Karencici, que les joueurs ont pu découvrir l'étendue de ses talents.

On y voit Hush neutraliser un groupe de criminels dans un restaurant, utilisant ses pouvoirs pour subtiliser une arme de poing et manipuler son environnement avec une aisance déconcertante.

Le détail des compétences de Hush

Les informations officielles confirment que Hush utilise la télékinésie pour résoudre les affaires les plus complexes. Son kit de compétences apporte une dimension stratégique inédite au rôle de duelliste. Sa compétence passive, sobrement intitulée Télékinésie, lui permet de ramasser des armes, de récupérer le spike ou d'interagir avec des interrupteurs à une distance accrue.









Sa capacité nommée Déplacement agit comme un outil de contrôle redoutable. Elle peut lancer ou préparer un projectile, puis le diriger vers son réticule. À l'impact ou après un délai, l'explosion attire tous les joueurs vers le centre et les désoriente en cas de collision. Cette compétence se réinitialise toutes les deux éliminations. Pour aveugler ses adversaires, elle dispose de l'Ampoule aveuglante, fonctionnant sur un principe de guidage similaire, qui punit tous les joueurs posant les yeux sur l'explosion.

Mobilité et contrôle absolu

En tant que duelliste, la mobilité reste la clé de son efficacité. Sa compétence Flux lui permet de créer instantanément une ancre. Si elle est en l'air, elle lévite brièvement avant de s'élancer vers cette ancre après un court délai. Enfin, sa capacité ultime, Suspension, est une véritable zone anti-gravité. Hush envoie une charge dirigée par son réticule qu'elle peut faire exploser à l'envi, faisant léviter tous les joueurs pris dans la zone d'effet pour porter le coup de grâce.

Enfin, Riot Games précise ainsi que les joueurs pourront découvrir sa piste de récompenses en jeu pour consulter la liste complète des éléments cosmétiques à débloquer. Son arrivée est donc prévue le 27 octobre dans VALORANT, et nul doute que les joueurs se battront pour pouvoir l'incarner sur le champ de bataille. Vous pouvez toujours retrouver notre tier list des meilleurs Agents de VALORANT.