VALORANT : MàJ 13.06, patch notes de la mise à jour du 22 septembre 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.06 de VALORANT, publiée ce 22 septembre 2026 sur PC et consoles.

L'une des mises à jour les plus importantes de ces derniers mois de VALORANT est enfin là. Celle-ci ajoute, entre autres, une nouvelle arme, le Warden, un nouveau mode de jeu, un nouveau système de Maîtrise d'Agent, et même une nouvelle interface pour l'accueil et le lobby.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.06 de VALORANT ci-dessous.