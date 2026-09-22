VALORANT : MàJ 13.06, patch notes de la mise à jour du 22 septembre 2026
le 22 septembre 2026 à 17h06
L'une des mises à jour les plus importantes de ces derniers mois de VALORANT est enfin là. Celle-ci ajoute, entre autres, une nouvelle arme, le Warden, un nouveau mode de jeu, un nouveau système de Maîtrise d'Agent, et même une nouvelle interface pour l'accueil et le lobby.
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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.06 de VALORANT ci-dessous.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR GÉNÉRALES
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Le système de détection du boosting que nous avons récemment mis en place a eu un impact sur les smurfs et les boosters de compte. Jusqu'à présent, nous avons banni 1 600 comptes par jour. Cela représente plus de 90 000 comptes depuis le 20 juillet ! Et ce n'est que le début.
- Notre équipe anti-triche, que nous adorons tous, a publié un article sur l'efficacité du nouveau système anti-boosting, grâce à Vanguard. En résumé, nos systèmes de détection de boosting sont très efficaces contre les smurfs, et ce n'est que le début ! Jetez un œil à ce graphique et découvrez plus de détails à ce propos ici.
MISES À JOUR DU CLIENT
- Nouvelle page d'accueil/lobby
- La page d'accueil et le lobby ont été fusionnés en un seul et même portail, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble des actualités de VALORANT et de rejoindre plus facilement une nouvelle partie. Il n'a jamais été aussi simple de choisir son mode de jeu, de constituer son équipe et de rejoindre une file !
- Vous pouvez consulter des informations telles que les événements, les missions, la sélection de cartes disponibles, les classements et bien plus encore, tout en suivant l'activité de votre groupe. Nous avons également ajouté de nouvelles vignettes à la page d'accueil afin de mettre davantage en avant les fonctionnalités à durée limitée, comme les nouveaux modes et les Pick'Ems.
- Et gardez l'œil ouvert, car nous allons également apporter quelques mises à jour à l'interface de sélection du mode dans le patch 13.08.
- Navigation globale
- Nous avons repensé la navigation globale afin de faciliter le passage entre les principaux portails du jeu et de vous permettre de mieux vous repérer. Cette nouvelle interface offre également plus d'espace pour la navigation et réduit la surcharge visuelle.
- Les pages actives, la navigation secondaire et le comportement du bouton Retour sont également plus cohérents dans l'ensemble du jeu.
- Nouveaux indicateurs d'objet
- Si vous avez débloqué du nouveau contenu lors de vos dernières parties, mais que vous ne l'avez pas encore visionné, vous verrez désormais apparaître dans votre Collection des indicateurs signalant ces nouveautés.
- Ne vous inquiétez pas : ils disparaîtront dès que vous consulterez votre Collection ou quitterez le jeu. Ils ne seront pas affichés la prochaine fois que vous lancerez le jeu.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
VALORANT voit les choses en grand avec plusieurs nouvelles fonctionnalités pour votre expérience compétitive dans ce patch !
- Terrain d'entraînement et file : vous pouvez désormais entrer sur le terrain d'entraînement lorsque vous êtes dans la file. Ainsi, vous pourrez vous échauffer en attendant votre prochaine partie.
- Quelques informations utiles :
- Vous pouvez accéder au terrain d'entraînement depuis le lobby après avoir lancé le matchmaking. Vous pourrez également lancer le matchmaking depuis le terrain d'entraînement.
- Si les délais pour trouver une partie sont courts, il se peut que le terrain d'entraînement ne soit pas disponible immédiatement. Si l'attente est plus longue que prévu, le terrain d'entraînement deviendra alors disponible.
- Les modes Premier, Combat à mort et autres modes sans sélection d'agent ne permettront pas de lancer la recherche de partie depuis le terrain d'entraînement.
- Score de performance : le score de combat moyen (SCM) disparaît au profit du score de performance.
- Le score de performance est un indice compris entre 0 et 500 qui ne se limite pas à mesurer les dégâts infligés et les adversaires éliminés, mais qui offre une vision plus complète de votre contribution au cours d'une partie.
- Vous voulez en savoir plus sur votre score ? Consultez les détails affichés sur l'écran de fin de partie pour découvrir les éléments qui ont influencé votre score de performance, les points à améliorer et votre niveau de maîtrise.
- Le score de performance est disponible dans les modes Compétition, Non classé, Vélocité et Premier.
- Votre titre de MVP et votre position dans les classements de ces modes sont désormais déterminés par le score de performance.
- Nous allons rester à l'écoute de vos commentaires afin de perfectionner notre système à travers diverses mises à jour.
- Prouesses : vous vous êtes déjà demandé combien de fois vous avez obtenu le titre de MVP pendant l'acte ou quel a été votre nombre max d'éliminations lors d'une partie classée ? Alors les prouesses sont faites pour vous !
- Les prouesses récompensent les performances exceptionnelles selon plusieurs stats, notamment les contributions à la partie mesurées par votre score de performance.
- Les prouesses permettent de suivre vos meilleurs scores pour l'acte en cours et sur l'ensemble de votre parcours. La progression des prouesses commencera avec ce patch et évoluera en fonction de votre gameplay.
- Vous pouvez consulter les prouesses obtenues tout au long de l'expérience de fin de partie, y compris sur l'écran de MVP. Vous pouvez également vous rendre dans le hub Compétition pour consulter les détails de vos prouesses.
- Vous ne pouvez obtenir des prouesses que dans les modes Compétition et Premier.
- Tout le monde partira de zéro lors de la mise en place du système des prouesses : les données issues des historiques de parties ne seront pas prises en compte.
- Héritage de rang : vous pouvez désormais voir combien de fois vous avez atteint chaque rang au cours de votre parcours en Compétition, comme si vous aviez votre propre vitrine de trophées VALORANT !
- Consultez le hub Compétition depuis la page Carrière pour consulter votre rang actuel ainsi que tous les rangs obtenus depuis que vous avez commencé à jouer à VALORANT.
- À chaque fois que vous atteindrez un rang, vous verrez le compteur correspondant augmenter, ou vous constaterez que vous avez atteint un nouveau record !
- Chaque rang peut augmenter le compteur d'héritage de rang une fois tous les trois actes (des actes I à III et des actes IV à VI).
- Le fait de rétrograder un rang n'augmente pas son compteur.
- Mises à jour de la page Carrière : la page Carrière a été remise au goût du jour et de nouvelles pages ont été ajoutées pour accompagner toutes ces fonctionnalités.
- Carrière : cette page vous permet de consulter vos meilleurs agents, l'historique de vos parties et votre classement sur une seule et même page, le tout agrémenté d'une petite touche personnelle.
- Hub Compétition : accéder à ce hub depuis la page Carrière vous permet de voir un aperçu de votre acte Compétition, de découvrir la page dédiée aux prouesses, celle dédiée à l'héritage des rangs, ainsi que de découvrir les nouveautés à venir.
- Page Prouesses : vous retrouverez toutes vos prouesses sur cette même page. Cliquez ici pour plus de détails, y compris sur comment obtenir des prouesses.
- Page Héritage de rang : cette page vous permet de revenir sur votre parcours dans le mode Compétition et de découvrir les rangs que vous avez atteints au fil du temps.
- Vos amis pourront toujours consulter votre page Carrière et l'aperçu de votre hub Compétition.
- Les pages spécifiques du hub Compétition ne seront visibles que par vous.
Et gardez l'œil ouvert, car d'autres nouveautés vous attendent dans les prochains patchs : le système de rang de carte (13.08), le flex compétitif (14.00) et quelques mises à jour concernant l'expérience Radiant (14.00) !
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Fin de partie
- Nous avons repensé l'expérience de fin de partie afin de vous offrir un résumé plus clair de votre partie et de ce qui vous attend. Vous pourrez désormais consulter vos performances, vos récompenses, les détails de vos parties et bien plus encore en un seul endroit. Tous les moments les plus importants de la partie seront mis en avant.
- Vous pourrez découvrir les moments forts, comme l'obtention du titre de MVP ou une promotion de rang, ainsi que vos progrès dans les nouveaux systèmes tels que la maîtrise d'agent, les prouesses et le score de performance.
- L'expérience de fin de partie progresse automatiquement, mais vous pouvez contrôler votre progression. Vous pourrez progresser à votre rythme, consulter les détails, relancer la file immédiatement ou retourner dans le lobby quand vous le souhaitez.
MISES À JOUR DES MODES
NOUVEAU MODE TEMPORAIRE // GAUNTLET: GLITCHED
Découvrez Gauntlet: Glitched, notre mode de jeu le plus ambitieux à ce jour. Affrontez-vous lors de combats en 2c2 contre sept autres duos, sélectionnez des compétences provenant de différents agents et améliorez-les au fil de la partie. Explorez les nouvelles arènes et repoussez les limites de compétences déjà maîtrisées. Si un leurre de Yoru commence à vous tirer dessus, c'est que tout fonctionne comme prévu.
- HUIT DUOS. UN SEUL DÉFI.
- Seize joueurs entrent en jeu sous la forme de huit duos. À chaque manche, vous affronterez une autre équipe lors d'un duel en 2c2. Que vous représentiez les Corgis violets ou les Éléphants rouges, faites honneur à votre équipe !
- Si vous perdez une manche, votre équipe perd des PV (ça vous rappelle quelque chose ?). Si vos PV tombent à zéro, vous êtes éliminé. Une fois éliminé, vous pouvez quitter et relancer une partie sans attendre que les équipes restantes aient terminé.
- Au fur et à mesure que la partie avance, les armes changent et chaque manche perdue fait perdre davantage de PV à votre équipe. Profitez des premières manches pour prendre vos marques avant que les enjeux ne montent.
- Jouez en solo ou avec un ami pour des parties courtes et riches en action.
- AGENTS ROBOTS HYBRIDES
- KAY/O, c'est toi ?
- SÉLECTION DES COMPÉTENCES
- Vous pouvez sélectionner les compétences de différents champions entre les manches pour composer votre kit de rêve.
- Ajoutez une autre compétence à votre arsenal ou investissez dans une compétence que vous possédez déjà, en l'améliorant pour la faire passer du niveau 1 au niveau 3.
- Misez sur la mobilité, faites le plein de pièges et de robots défensifs, ou tentez quelque chose de nouveau à chaque fois.
- Utilisez des relances ou fabriquez-les dans un autre emplacement pour obtenir le combo de compétences souhaité. N'oubliez pas d'analyser votre lobby pour voir quelles sont les autres compos que vous allez devoir affronter !
- COMPÉTENCES MAÎTRISÉES. AMÉLIORATIONS GLITCHÉES.
- Lorsque vous améliorez vos compétences au niveau 2, elles ont une chance rare et aléatoire de « glitcher » et de devenir... incontrôlables. Nous ne voulons pas tout vous spoiler pour le moment, mais certains de ces glitchs incluent :
- Pouvoir envoyer le Boum Bot de Raze et décider du moment où il explose. Il faudra être bien synchro.
- Rendre Altego de Gekko vraiment, vraiment très grand. Ça grandit si vite les enfants.
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NOUVELLES ARÈNES
- Affrontez-vous dans quatre arènes représentant des lieux emblématiques des cartes VALORANT spécialement revisités pour créer des champs de bataille adaptés au 2c2.
- Les espaces sont reliés, mais ce lien est un peu glitché. Vous reconnaîtrez peut-être le décor, mais il vous faudra adopter une nouvelle approche.
- CERCLE DES VAINQUEURS
- Vous avez remporté votre combat ? Alors profitez de la vue. Vous rejoindrez le cercle des vainqueurs, situé au-dessus des quatre arènes, où vous pourrez regarder les combats restants, tirer sur des cibles ou sauter dans tous les sens pour célébrer votre victoire.
Voilà, c'était un aperçu de ce qui vous attend dans le mode Gauntlet: Glitched. Maintenant on se tait, et on vous laissera découvrir le reste lors de la sortie du mode.
- FIN DE MODES DE JEU TEMPORAIRES
- Le mode Retake s'en va. Merci d'y avoir joué !
MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS
- L'analyse du chat vocal Riot s'étend désormais à l'espagnol, au portugais et au coréen.
- Nous avons mis à jour ce système afin d'améliorer la détection de l'espagnol, du portugais et du coréen.
- Si vous êtes témoin d'un comportement toxique, veillez à le signaler en jeu via la catégorie Abus du chat vocal. Vos signalements nous aident à continuer d'identifier et de prendre des mesures contre les comportements perturbateurs, tout en améliorant nos systèmes.
- Pour plus d'informations, consultez cet article sur le fait de jouer dans le respect.
MISES À JOUR DE LA PROGRESSION
MAÎTRISE D'AGENT
- La maîtrise d'agent vous offre de nouvelles façons de montrer votre fidélité à un agent. Lorsque vous jouez Clove, vous faites progresser Clove. Lorsque vous jouez Sova, vous faites progresser Sova. Chaque agent possède ses propres niveaux d'acte, ses propres niveaux de progression permanente, sa propre piste de récompenses et son propre ID d'agent.
- Tous les joueurs commenceront avec un niveau d'acte et un niveau de progression permanente à zéro pour chaque agent.
- Nous sommes heureux de vous présenter la maîtrise d'agent, un nouveau système qui évolue avec vous, acte après acte, agent après agent. Nous souhaitons que tout le monde commence sur un pied d'égalité et que vous embarquiez ensemble dans cette nouvelle aventure.
- PROGRESSION
- Il existe deux types de progression, tous deux alimentés par les points de maîtrise (PM).
- Les niveaux d'acte suivent votre progression avec un agent pendant l'acte en cours et sont réinitialisés au début de chaque nouvel acte.
- Les niveaux de progression permanente suivent vos progrès avec un agent au fil des actes.
- Gagnez des PM pour progresser dans les niveaux d'acte. Lorsque vous augmentez votre niveau d'acte, vous augmentez également votre niveau de progression permanente. En résumé : 1 niveau d'acte = 1 niveau de progression permanente.
- Tous les joueurs commenceront à gagner des points de maîtrise à partir du même niveau de départ. Le temps de jeu précédent et la progression précédente de l'agent ne seront pas pris en compte.
- OBTENTION DE POINTS DE MAÎTRISE
- Jouez des parties dans les modes de jeu avec agents pour gagner des PM pour cet agent.
- Les victoires et les bonnes performances accordent des PM bonus.
- NIVEAUX D'ACTE ET AMÉLIORATIONS DE PORTRAIT
- Chaque agent dispose de 10 niveaux d'acte principaux dans chaque acte.
- Atteignez les niveaux 4, 7 et 10 pour débloquer des accents de portrait, qui améliorent l'apparence de votre portrait d'agent et mettent en valeur votre fidélité à cet agent pendant l'acte en cours et les actes précédents.
- Si vous atteignez le niveau d'acte 10, vous pouvez continuer à faire progresser votre agent grâce au dépassement de niveau pour le reste de l'acte.
- NIVEAUX DE PROGRESSION PERMANENTE, RÉCOMPENSES ET ID D'AGENT
- Les niveaux de progression permanente suivent vos progrès avec un agent au fil des actes. Ils reflètent un investissement sur le long terme, pas seulement les agents avec qui vous avez joué durant cet acte.
- La progression permanente permet d'accéder aux récompenses de la piste de chaque agent.
- Dépensez des crédits Kingdom pour débloquer les récompenses que vous souhaitez.
- Les pistes de récompenses incluent des récompenses issues de l'ancien système d'équipement d'agent, ainsi qu'un certain nombre de nouveautés.
- Vous conserverez toutes les récompenses d'équipement d'agent que vous avez déjà débloquées.
- Nous ajoutons également les ID d'agent, une nouvelle façon de mettre en valeur votre fidélité envers vos agents préférés.
- Déverrouillez, personnalisez et équipez des composants via la piste de récompenses de chaque agent.
MISES À JOUR DES ARMES
Découvrez le tout nouveau fusil automatique qui rejoint la Vandal et la Phantom dans la catégorie des armes à 2900 crédits : le Warden. Conçu pour offrir un nouveau choix tactique, le Warden apporte une option à longue portée distincte à votre arsenal.
- Spécifications
- Classe d'arme : fusil
- Prix : 2900 crédits
- Type de projectile : balle
- Accessoire : lunette
- Grossissement 2x
- Nombre de balles par chargeur : 18
- Dégâts par balle : 50 à toutes les distances
- 200 pour un tir à la tête
- 42 à la jambe
- Cadence de tir : 6,5
- Réserve de munitions : 36
- Délai de réarmement : 2,5 sec
- Temps d'équipement :
- Normal : 1,0
- Rapide : 0,6
- Instantané : 0,2
- Pénétration des murs : moyenne
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Correction d'un bug à cause duquel la réplique d'un agent pendant son ultime était interrompue lorsqu'une autre compétence était lancée immédiatement après.
- Correction d'un bug à cause duquel les agents disposant de compétences avec possession (Tejo, Sova, Gekko, Cypher, Skye) n'étaient pas aveuglés lorsqu'ils quittaient cette compétence au moment exact où un ennemi activait un aveuglement.
- Correction d'un bug avec Fil de détente de Cypher : le piège apparaissait comme actif après la mort ou la neutralisation de Cypher, au moment précis où le piège se réactivait.
- Compétition
- Le seuil affiché pour la prouesse Maîtrise est incorrect et sera corrigé lors du prochain patch. Il s'agit uniquement d'un bug visuel et cela n'affecte pas l'obtention de la prouesse.
- Cosmétiques
- Correction d'un bug connu à cause duquel les joueurs pouvaient effectuer des contrôles d'angle avec leur flex équipé.
- Nous avons corrigé ce bug dans le patch 13.02, mais il n'avait pas encore été ajouté aux notes de patch. Oups !
PC UNIQUEMENT
PROBLÈMES CONNUS
- Systèmes de jeu
- Nous sommes au courant d'un problème qui fait que certaines erreurs VAL affichent un code d'erreur incorrect et nous travaillons à une résolution.
CONSOLE UNIQUEMENT
MISES À JOUR GÉNÉRALES
- Avec le patch 13.06, VALORANT est désormais disponible sur console en Australie et en Nouvelle-Zélande !
- Bonjour et kia ora, joueurs !
PROBLÈMES CONNUS
- Compétition
- Un bug se produit sur console à la sélection du mode lorsque vous êtes en file sur le terrain d'entraînement.
- Modes
- Lorsque vous quittez la file, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au terrain d'entraînement pendant un court instant, même si vous n'êtes pas en file. Ce problème sera corrigé lors d'un prochain patch.
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