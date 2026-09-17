VALORANT : Le Teabag interdit par Riot Games, tout comme les tirs sur les cadavres

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2026 à 17h29
Riot Games serre la vis pour le VALORANT Champions de Shanghai. L'éditeur vient d'interdire formellement plusieurs provocations en jeu, dont le célèbre Teabag et les tirs sur les cadavres. Une décision qui relance le débat sur la place du spectacle, du trashtalking et de la courtoisie dans l'esport de haut niveau.
VALORANT : Le Teabag interdit par Riot Games, tout comme les tirs sur les cadavres

Les joueurs professionnels participant au VALORANT Champions de Shanghai vont devoir surveiller leur comportement en jeu. Selon un document détaillant les règles de conduite du tournoi, Riot Games a décidé de bannir plusieurs pratiques considérées comme irrespectueuses. Il est désormais formellement interdit de tirer sur les corps des adversaires éliminés ou de s'adonner au teabagging. Tout joueur surpris en train d'enfreindre ces règles s'expose à des sanctions disciplinaires.

Une mesure aux racines culturelles profondes

Si cette interdiction peut surprendre une partie du public occidental habitué à ces provocations historiques, qui font même partie du show lors d'affrontements entre deux équipes rivales, elle prendrait tout son sens dans le contexte du pays hôte. En effet, plusieurs personnes expliquent que cette décision pourrait être spécifiquement liée à la tenue de l'événement en Chine.

La créatrice de contenu Khorée a notamment mis en lumière la dimension culturelle de cette interdiction en expliquant la signification locale de ce geste.

Le teabagging rappelle une expression chinoise signifiant déterrer une tombe, une pratique extrêmement humiliante. Pour les Occidentaux, ce n'est pas offensant, mais nous pouvons tous comprendre que si ce mot et cet acte sont offensants pour le pays hôte et ses habitants, il est naturel de faire preuve de respect.

À lire également

VALORANT : Nouvelle arme, nouveau mode... Riot veut frapper fort

VALORANT : Nouvelle arme, nouveau mode... Riot veut frapper fort

Un passif tendu lors des précédentes compétitions

Cette volonté d'apaisement intervient après plusieurs incidents qui ont marqué la scène esportive. Plus tôt cette année, une rencontre opposant FUT Esports à EDward Gaming avait dégénéré. Le joueur Efe "s0pp" Tur avait tiré sur les cadavres virtuels de ses adversaires et proféré des provocations vocales sur scène.

La situation avait échappé à tout contrôle lorsque ses propos avaient été mal interprétés par une partie du public chinois, entraînant une vague de harcèlement en ligne à l'encontre du joueur. En instaurant un cadre strict pour le tournoi de Shanghai, Riot Games cherche manifestement à protéger ses joueurs tout en respectant la sensibilité du public local.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Le dilemme entre spectacle et professionnalisme

L'inclusion spécifique des palet holographique de joueurs dans l'interdiction démontre la volonté de l'éditeur de ne laisser aucune faille. Ces disques remplacent généralement les modèles de personnages tombés au combat pour les professionnels désactivant l'affichage des cadavres.

La réaction de la communauté reste particulièrement divisée. D'un côté, de nombreux fans estiment que ces provocations font partie intégrante du spectacle, que ce soit dans VALORANT ou d'autres jeux. De l'autre, une frange des spectateurs salue cette initiative, rappelant que les équipes de la ligue chinoise évoluent déjà sous ces standards. 

Chargement du sondage...

0 votant

Dans tous les cas, les joueurs ayant l'habitude de charrier leurs adverses, ou de tirer sur les cadavres après un clutch devront se retenir, au risque de subir des sanctions potentiellement importantes de la part de Riot Games.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 13.05 (Septembre 2026)
VALORANT 17 septembre 2026

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 13.05 (Septembre 2026)

Retrouvez la tier list des meilleurs Agents sur la mise à jour 13.05 de VALORANT, vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté pour foncer vers la victoire.
VALORANT : Nouvelle arme, nouveau mode... Riot veut frapper fort
VALORANT 15 septembre 2026

VALORANT : Nouvelle arme, nouveau mode... Riot veut frapper fort

Riot Games vient de lever le voile sur le contenu du patch 13.06 de VALORANT. Au programme : l'arrivée du Warden, un fusil inédit venant défier la Vandal et la Phantom, un mode de jeu expérimental chaotique et un système de maîtrise d'agent totalement repensé.
Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot
VALORANT 10 septembre 2026

Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot

Si Riot essaie d'empêcher au maximum les tricheurs d'envahir ses titres (notamment VALORANT), un joueur a mis au point un cheat redoutable qu'il a apposé sur un skin un brin dérangeant.

commentaire (0)