VALORANT : Nouvelle arme, nouveau mode... Riot veut frapper fort

Riot Games vient de lever le voile sur le contenu du patch 13.06 de VALORANT. Au programme : l'arrivée du Warden, un fusil inédit venant défier la Vandal et la Phantom, un mode de jeu expérimental chaotique et un système de maîtrise d'agent totalement repensé.

Le patch 13.06 de VALORANT, qui arrive dans une semaine, s'annonce comme une mise à jour majeure pour le célèbre jeu de tir tactique. Riot Games a dévoilé une série de nouveautés qui promettent de bousculer les habitudes des joueurs, avec en tête d'affiche une arme inédite qui vient directement concurrencer les incontournables Vandal et Phantom.

Le Warden, un nouveau fusil pour redéfinir la méta

Le Warden fait son entrée dans l'arsenal de VALORANT dès le 22 septembre. Proposé au prix de 2 900 crédits, ce fusil automatique se distingue par sa spécialisation à longue distance. Contrairement à ses aînés, il est équipé d'un viseur offrant un grossissement par deux et inflige des dégâts constants de 50 points dans le corps, sans aucune réduction liée à la distance.

Cependant, cette puissance de feu s'accompagne de contreparties. Le chargeur du Warden ne contient que 18 balles et sa cadence de tir est nettement inférieure à celle de la Vandal ou de la Phantom. Son efficacité à courte distance sera donc inférieure. Riot Games justifie ce choix par la volonté d'offrir plus de flexibilité tactique lors des phases d'achat.

Bien que nous adorions le débat perpétuel entre la Phantom et la Vandal lors des manches d'achat, nous avons pensé qu'il y avait de la place pour satisfaire d'autres styles de jeu et offrir plus d'options.

Cette arme vise à combler le vide entre les fusils d'assaut classiques et le redoutable Operator, en offrant une précision chirurgicale pour tenir de longues lignes de vue.

Le chaos s'invite dans VALORANT avec Gauntlet Glitched

L'autre ajout majeur de cette mise à jour est un mode de jeu expérimental baptisé Gauntlet Glitched. Huit équipes de deux joueurs s'affronteront dans un tournoi à élimination directe. La particularité de ce mode réside dans la création d'agents hybrides : les joueurs devront sélectionner leurs compétences parmi une réserve aléatoire.

Au fil de la partie, ces compétences pourront être améliorées et subiront des altérations inattendues. Par exemple, les leurres de Yoru pourront tirer de véritables balles, tandis que l'allié de Gekko prendra des proportions gigantesques. Ce mode sera disponible juste avant le tournoi des Valorant Champions.

Un système de maîtrise et des améliorations ergonomiques

Riot Games profite également de ce patch pour refondre la progression des joueurs. Le nouveau système de maîtrise d'agent remplacera l'équipement actuel. Il récompensera le temps de jeu et les performances avec des éléments cosmétiques tels que des portraits, des icônes et des bordures personnalisées. Les anciens éléments débloqués seront conservés et intégrés à ce nouveau parcours.

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Enfin, les développeurs ont pensé au confort de la communauté. L'écran d'accueil bénéficie d'une refonte visuelle, et il sera désormais possible d'accéder au terrain d'entraînement pendant l'attente dans la file de matchmaking. Le mode compétitif recevra également des ajustements progressifs jusqu'en 2027, avec un tout nouveau système de suivi des performances. Le patch notes sera disponible le 22 septembre, au moment du déploiement de cette mise à jour.