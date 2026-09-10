Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot

Si Riot essaie d'empêcher au maximum les tricheurs d'envahir ses titres (notamment VALORANT), un joueur a mis au point un cheat redoutable qu'il a apposé sur un skin un brin dérangeant.

Les tricheurs font régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, que ce soit dans Meccha Chameleon, dans les jeux Call of Duty ou plus récemment dans WARDOGS. Ce fléau devient encore plus problématique quand il concerne des titres présents sur la scène Esport.

La plus récente de ces affaires de triche concerne VALORANT. Pourtant, le titre de Riot Games est équipé de Vanguard, son système anti-triche fonctionnant avec un composant rattaché au noyau de l'appareil. Mais il semble qu'un tricheur soit passé outre cette sécurité. Cependant, ce qui fait le plus parler est l'apparence du personnage utilisé pour tricher.

Tung Tung Tung Sahur, le nouveau tricheur de VALORANT

Relayée par le compte X valorantactic, la vidéo montre le tricheur en train d'utiliser un wall-hack (permettant de voir les joueurs même au travers des murs) et de les éliminer automatiquement via un système de ciblage automatique. Mais le champion n'est pas l'un de ceux présents dans VALORANT. Le tricheur a appliqué à son personnage un skin reprenant l'apparence de Tung Tung Tung Sahur.

Bien connu des amateurs de brainrots, ce personnage généré par IA était l'un des plus célèbres de 2025. Supprimé de plusieurs jeux suite à une violation des droits d'auteur, il est réapparu dans VALORANT en ayant un visage différent de l'apparence d'origine. Il reste reconnaissable mais est plus sinistre.

Evil Tung activities | #VALORANT https://t.co/wQaPMF7TxD — Valorant Tactic (@valorantactic) September 9, 2026

La vidéo publiée sur X a toutefois pris une ampleur inattendue quand elle a été repartagée par un analyste de VALORANT avec le message suivant : « kernel level anticheat vs tung tung tung cheat-hur ».

Le compte associé désormais banni, mais des progrès restent à faire pour protéger les joueurs

Même s'il amuse au premier abord, cet extrait montre que les tricheurs parviennent encore à contourner le système anti-triche de Riot. Cela pourrait inciter des joueurs à utiliser ces atouts lors des tournois pour augmenter leurs chances de victoires.

Depuis, le compte en question a depuis été identifié et banni. Mais ce dernier aurait été banni 6 jours avant la diffusion de la vidéo. Riot a conscience que les protections doivent être renforcées pour éviter que des tricheurs ne s'invitent dans les compétitions officielles.