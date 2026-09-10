Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 septembre 2026 à 15h05
Si Riot essaie d'empêcher au maximum les tricheurs d'envahir ses titres (notamment VALORANT), un joueur a mis au point un cheat redoutable qu'il a apposé sur un skin un brin dérangeant.
Un joueur de VALORANT contourne le système anti-triche de Riot avec un brainrot

Les tricheurs font régulièrement la une de l'actualité vidéoludique, que ce soit dans Meccha Chameleon, dans les jeux Call of Duty ou plus récemment dans WARDOGS. Ce fléau devient encore plus problématique quand il concerne des titres présents sur la scène Esport. 

La plus récente de ces affaires de triche concerne VALORANT. Pourtant, le titre de Riot Games est équipé de Vanguard, son système anti-triche fonctionnant avec un composant rattaché au noyau de l'appareil. Mais il semble qu'un tricheur soit passé outre cette sécurité. Cependant, ce qui fait le plus parler est l'apparence du personnage utilisé pour tricher. 

Tung Tung Tung Sahur, le nouveau tricheur de VALORANT

valorant-brainrot

Relayée par le compte X valorantactic, la vidéo montre le tricheur en train d'utiliser un wall-hack (permettant de voir les joueurs même au travers des murs) et de les éliminer automatiquement via un système de ciblage automatique. Mais le champion n'est pas l'un de ceux présents dans VALORANT. Le tricheur a appliqué à son personnage un skin reprenant l'apparence de Tung Tung Tung Sahur. 

Bien connu des amateurs de brainrots, ce personnage généré par IA était l'un des plus célèbres de 2025. Supprimé de plusieurs jeux suite à une violation des droits d'auteur, il est réapparu dans VALORANT en ayant un visage différent de l'apparence d'origine. Il reste reconnaissable mais est plus sinistre. 

La vidéo publiée sur X a toutefois pris une ampleur inattendue quand elle a été repartagée par un analyste de VALORANT avec le message suivant : « kernel level anticheat vs tung tung tung cheat-hur ».

Le compte associé désormais banni, mais des progrès restent à faire pour protéger les joueurs

valorant-brainrot-equipe

Même s'il amuse au premier abord, cet extrait montre que les tricheurs parviennent encore à contourner le système anti-triche de Riot. Cela pourrait inciter des joueurs à utiliser ces atouts lors des tournois pour augmenter leurs chances de victoires. 

Depuis, le compte en question a depuis été identifié et banni. Mais ce dernier aurait été banni 6 jours avant la diffusion de la vidéo. Riot a conscience que les protections doivent être renforcées pour éviter que des tricheurs ne s'invitent dans les compétitions officielles. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026
VALORANT 01 septembre 2026

VALORANT : MàJ 13.05, patch notes de la mise à jour du 1er septembre 2026

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.05 de VALORANT, publiée ce 1er septembre 2026 sur PC et consoles.
VALORANT Codes (Septembre 2026)
VALORANT 30 août 2026

VALORANT Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur VALORANT, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses.
VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Septembre 2026)
VALORANT 30 août 2026

VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Septembre 2026)

Retrouvez la tier list des meilleurs Agents sur la mise à jour 11.09 de VALORANT, vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté pour foncer vers la victoire.

commentaire (0)