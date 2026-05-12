VALORANT : MàJ 12.09, patch notes de la mise à jour du 12 mai 2026

Pour cette mise à jour, nous retrouvons Neon qui revient avec un premier ajustement, mais Riot précise que d'autres arriveront très vite. Pour le reste, de nombreux problèmes ont été corrigés, tandis que des améliorations ont aussi été appliquées.



TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DES AGENTS

Neon est sur notre radar depuis un certain temps déjà, et nous avons travaillé sur des ajustements afin de limiter l'impact qu'elle peut avoir en jeu. Cela est lié à un problème plus complexe de rythme et de stratégie comportant plusieurs éléments à résoudre (duellistes et fusils à pompe puissants, sentinelles faibles, délais de récupération plus longs pour les compétences signature des initiateurs), mais pour l'instant, nous allons d'abord déployer les changements concernant Neon et les fusils à pompe afin de corriger plus rapidement l'équilibre des combats.

Son rôle actuel, qui consiste à perturber le rythme et à créer de la pression, est approprié, mais sa mobilité et sa capacité d'esquive empiètent trop sur l'espace de combat. Nous souhaitons encourager les joueurs de Neon à agir de manière réfléchie et à prendre des décisions plus significatives en la jouant. C'est pourquoi nous apportons des modifications à sa mobilité aérienne et augmentons le coût en ressource de Vitesse supérieure. Cela devrait également offrir aux adversaires davantage d'opportunités de contre, tout en réduisant un potentiel d'effet boule de neige particulièrement généreux.

Pour en savoir plus sur tous les changements à venir et leurs explications, jetez un œil <ici>.

Neon

Vitesse supérieure

Sauter alors que Vitesse supérieure est activée ne confère plus aucun bonus de vitesse lorsque Neon est en l'air. À la place, la vitesse aérienne de Neon en sprint correspondra à la vitesse en mêlée. Le carburant ne se régénérera qu'après une élimination lorsque l'ultime de Neon est actif. Le carburant continuera de se régénérer passivement. Amélioration des effets visuels pour mieux indiquer la direction et l'origine de la glissade.

MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION

Nous testons des modifications du MMR pour des modes autres que Compétition, Non classé et Vélocité. Ces changements devraient permettre d'améliorer la cohérence des parties. Nous utiliserons les résultats de ces changements pour améliorer les modes Compétition, Non classé et Vélocité plus tard.

CORRECTIONS DE BUGS

Agents Chamber Correction d'un bug à cause duquel utiliser le viseur en tirant avec Chasseur de têtes de Chamber créait une animation qui occupait une trop grande partie de l'écran. Jett Correction d'un bug visuel à cause duquel Vent arrière de Jett n'affichait pas les animations à la première personne si vous jouiez en mode gaucher. Correction d'un bug à cause duquel planer avec Jett entraînait des baisses de performance. Miks Mise à jour de la description de la bulle d'aide d' Harmonisation . Correction d'un bug à cause duquel l'aperçu de son ultime ne s'affichait que si la compétence était entièrement équipée. Sage Correction d'un bug à cause duquel une Sage ayant tous ses PV pouvait utiliser Orbe de soin sur elle-même lorsqu'elle était affectée par un effet de désagrégation, alors qu'elle ne perdait aucun PV. Cela utilisait la compétence inutilement, puisque ses PV revenaient à la normale une fois l'effet de désagrégation terminé. Tejo Correction d'un bug à cause duquel le son d'inactivité de l'équipement de Salve autoguidée continuait longtemps après le lancement de la compétence. Viper Correction d'un bug à cause duquel Flèche de reconnaissance de Sova et Marque déposée de Chamber n'étaient pas affectées par l'aveuglement dans le Nid de vipères de Viper. Vyse Correction d'un bug à cause duquel les drones contrôlables ( Drone rapace de Sova, Éclaireur de Skye, Drone furtif de Tejo ) déclenchaient l'audio d'activation du mur de Vyse.



MISES À JOUR DES SYSTÈMES LIÉS AUX COMPORTEMENTS

Nous avons amélioré le système d'analyse textuelle de Riot afin de mieux détecter et appliquer des sanctions pour abus dans le chat textuel dans les langues suivantes : arabe, allemand, anglais, espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, russe, turc, chinois.

MISES À JOUR DES ARMES

En plus des modifications apportées à Neon ci-dessus, nous ajustons également l'efficacité des fusils à pompe lors des déplacements et des sauts afin d'encourager leur utilisation de manière défensive. Les fusils à pompe sont conçus pour être les plus efficaces lorsqu'il s'agit de tenir des angles serrés et de gérer des espaces à courte portée, mais pour l'instant, ils sont un peu trop performants dans les situations à haute mobilité. Pour renforcer leur utilisation idéale, nous réduisons leur précision en mouvement. Cela devrait les rendre plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés de manière délibérée et défensive, plutôt que de façon agressive en mouvement.

Tous les fusils à pompe :

Ils sont désormais moins précis lorsque vous vous déplacez. La précision lors de la course, de la marche, de la marche accroupie et lors d'un saut a été uniformisée pour tous les fusils à pompe. S'accroupir confère désormais un multiplicateur de précision de 15% pour les fusils à pompe, comme pour les fusils d'assaut. Bucky : précision en position accroupie augmentée de 10 >>> 15% Judge/Shorty : précision en position accroupie réduite de 25 >>> 15%

Les fusils à pompe sont désormais beaucoup moins précis lorsque vous utilisez des cordes. La dispersion de votre fusil à pompe augmentera considérablement lorsque vous serez sur une corde, surtout si vous êtes en mouvement :

Debout sans bouger : précision réduite (dispersion augmentée de 0,075 >>> 0,75)

En marchant : précision réduite (dispersion augmentée de 0,09 >>> 1,5)

En courant : précision réduite (dispersion augmentée de 0,1 >>> 3,0)

Bucky :

Les dégâts infligés par les plombs du Bucky de 0-8 m de portée ont été réduits Tête : 40 >>> 34 Corps : 20 >>> 17 Jambes : 17 >>> 14

Dispersion minimale augmentée de 2,6 >>> 3,0

Dispersion en marchant augmentée de 0,075 >>> 1

Dispersion en courant augmentée de 0,1 >>> 2

Dispersion en marche accroupie augmentée de 0,05 >>> 0,5

Dispersion en saut augmentée de 1,25 >>> 4

Judge :

Dispersion minimale augmentée de 2,25 >>> 2,5 Remarque : ce changement ne sera pour l'instant disponible que sur PC. Il sera disponible sur console dans le patch 12.11.

Dispersion en marchant augmentée de 0,075 >>> 1

Dispersion en courant augmentée de 0,75 >>> 2

Dispersion en marche accroupie augmentée de 0,05 >>> 0,5

Dispersion en saut augmentée de 2,25 >>> 4

Shorty :

Cadence de tir réduite de 3,33 >>> 3,0

Dispersion en marchant augmentée de 0,075 >>> 1

Dispersion en courant augmentée de 0,1 >>> 2

Dispersion en marche accroupie augmentée de 0,05 >>> 0,5

Dispersion en saut augmentée de 1,25 >>> 4

PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR DES PERFORMANCES

Ajout de la prise en charge de AMD Anti-Lag 2, réduisant la latence dans certains scénarios liés à la carte graphique. Pour utiliser AMD Anti-Lag 2, vous devez disposer d'un PC compatible, avec une mise à jour des pilotes datant du 9 mars 2026 ou après.

CORRECTIONS DE BUGS

Agents Neon Correction d'un bug exploitable à cause duquel sa Voie rapide affectait l'intégrité compétitive avec l'utilisation de certains paramètres graphiques NVDIA. Neon est de retour en jeu.

Progression Correction d'un bug à cause duquel les missions quotidiennes affichées lors du survol de l'icône ne correspondaient pas à celles de l'écran de fin de partie.



CONSOLE UNIQUEMENT

CORRECTIONS DE BUGS

Agents Phoenix Mise à jour de la description de la bulle d'aide de Balle courbe



PROBLÈMES CONNUS