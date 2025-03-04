VALORANT : MàJ 10.04, patch notes de la mise à jour du 4 mars

VALORANT Codes (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur VALORANT, dans le but de récupérer de nombreuses récompenses.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Waylay
- Waylay, la nouvelle duelliste venue de Thaïlande, rejoint la liste des agents ! Elle sortira progressivement dans toutes les régions à partir du 5 mars à 18h00 CET.
- Réfraction
- Produisez INSTANTANÉMENT une balise lumineuse au sol. RÉACTIVEZ pour revenir rapidement à votre balise sous forme d'une particule de lumière pure. Vous êtes invulnérable pendant ce déplacement.
- Vitesse lumière
- ÉQUIPEZ pour préparer un pic de vitesse. Utilisez le TIR PRINCIPAL pour vous ruer en avant deux fois. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour vous ruer une seule fois. Seule la première ruée peut vous faire monter en l'air.
- Saturation
- Lance INSTANTANÉMENT une masse de lumière qui explose au contact du sol, ce qui ENTRAVE les joueurs proches avec un puissant ralentissement de déplacement et d'arme.
- Entrave
- Malus de RALENTISSEMENT qui affecte les stats suivantes :
- Cadence de tir
- Récupération après recul
- Temps d'équipement
- Vitesse de rechargement
- Vitesse de déplacement
- Vitesse de saut
- Croisée des chemins
- ÉQUIPEZ pour concentrer votre pouvoir prismatique. TIREZ pour créer une image rémanente de vous-même qui projette un rayon de lumière. Après un court délai, vous gagnez une accélération puissante et le rayon s'élargit, ce qui ENTRAVE les autres joueurs dans la zone.
- Clove
- Clove s'en sort beaucoup trop bien en mode Compétition, alors nous ajustons ses compétences pour qu'elles soient saines dans ce mode. Comme avec les équilibrages que nous avons faits par le passé, nous aimerions continuer à favoriser la diversité chez les contrôleurs en laissant plus de place aux agents qui ont des forces similaires.
- Trouble-fête
- N'explose plus 1,3 sec après le lancement. Explose en touchant le sol après un délai de 0,75 sec.
- Les audios du projectile ont été mis à jour pour concorder avec ce nouveau comportement.
- Ruse
- Délai de récupération augmenté : 30 sec >>> 40 sec
- Coup de boost
- Durée des PV bonus augmentée : 8 sec >>> 10 sec
- Durée de la vitesse de déplacement bonus réduite : 8 sec >>> 3 sec
- Deadlock
- Les joueurs de Deadlock s'étant améliorés avec le temps, son potentiel de temporisation est véritablement devenu l'une de ses forces uniques, Et nous sommes prêts à l'encourager à utiliser GravNet comme principal outil pour punir les ennemis qui ne respectent pas les zones qu'elle contrôle.
- Comme GravNet va devenir sa compétence signature, nous devons réduire sa taille et renforcer ses contres. La compétence va être lancée plus fréquemment, donc nous aimerions que Deadlock soit plus réfléchie et précise dans son positionnement.
- Disque barrière
- N'est plus une compétence signature.
- Coût : gratuit >>> 400 crédits
- GravNet
- Est désormais une compétence signature avec 40 sec de récupération.
- Taille totale réduite : 16 m >>> 13 m
- Les audios du projectile ont été mis à jour pour plus de clarté.
- Quand un ennemi retire le filet, le signal audio du filet qui se brise est désormais joué pour tous les joueurs.
- Iso
- Depuis les mises à jour des patchs 8.11 et 9.0, Iso n'utilise pratiquement plus que son Tir couplé. Ces changements visent donc à redistribuer les forces d'Iso pour en faire un agent plus équilibré. Les changements apportés à Sape devraient améliorer ses options stratégiques. Contingence possède désormais une activation alternative qui sera utile lors des actions de soutien plus lentes ou lorsqu'il s'agit d'isoler des zones.
- Nous annulons le changement apporté au marquage des balles de Tir couplé, car essayer de tuer Iso derrière son bouclier n'est déjà pas une mince affaire.
- Les changements de Duel à huis clos sont là pour assurer que les duels gagnés dans l'arène font toujours apparaître un orbe.
- Sape
- Nombre de charges réduit : 2 >>> 1
- Coût augmenté : 200 >>> 300 crédits
- Applique désormais Neutralisation en plus de Vulnérabilité pendant la même durée (4 sec) à l'impact.
- Contingence
- A désormais un tir alternatif qui envoie un mur 50% plus lent.
- Cela ne change rien à la durée de Contingence.
- Tir couplé
- Quand le bouclier est brisé, l'intensité du ralentissement est désormais la même que lors d'une pénétration lourde, et non plus celle d'une pénétration de mur. Cela signifie qu'Iso est ralenti davantage quand le bouclier se brise.
- Duel à huis clos
- CORRECTION DE BUG : si Iso ne bénéficie pas déjà du buff de Tir couplé, son ultime l'applique désormais automatiquement pour que les duels gagnés fassent toujours apparaître un orbe.
- Neon
- Les effets visuels du Surrégime de Neon ont été mis à jour pour que Neon et la direction de sa visée soient plus claires pendant cette compétence.
- Tejo
- Depuis la sortie de Tejo, nous surveillons la façon dont sa Salve autoguidée peut détruire le Confinement de Killjoy.
- En général, nous préférons que les compétences interagissent d'une manière qui permette aux joueurs d'être créatifs quand ils réagissent à un autre utilitaire.
- Dans le cas de Salve autoguidée et de son type de délai de récupération, Tejo et Killjoy sont tous les deux insatisfaits, car ni l'un ni l'autre ne veulent lancer leur compétence en premier. En conséquence, nous modifions Salve autoguidée afin que cette compétence nécessite plus de coordination pour détruire l'ultime de Killjoy. Le Confinement de Killjoy survivra désormais à Salve autoguidée avec 5 PV.
- Salve autoguidée
- Dégâts réduits : 70 >>> 65
- Salve autoguidée inflige désormais 50% de dégâts aux objets.
MISES À JOUR DES CARTES
- Rotation des cartes
- Ascent et Icebox RÉINTÈGRENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- Abyss et Bind QUITTENT les files COMPÉTITION et COMBAT À MORT.
- Ascent
- Bien que la pénétration des balles soit un système efficace qui récompense la maîtrise de la carte et les exécutions adaptées à la situation, nous avons le sentiment que l'utilisation excessive d'armes lors de la disparition des barrières rend le gameplay déséquilibré et provoque des frustrations. Ce changement permettra aux attaquants d'aborder Principal B avec plus de sécurité au moment de la disparition des barrières.
- Principal B
- Modification d'une partie du mur de Principal B le long de la voie B pour que les balles ne puissent pas le traverser.
MISES À JOUR DES SYSTÈMES DE JEU
- Rapport de combat
- Refonte visuelle du tableau détaillé de répartition des dégâts. Il est désormais plus organisé et intuitif.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Neon
- Correction systémique d'un problème à cause duquel Neon pouvait bouger la tête de haut en bas en glissant lors de l'appui répétitif des touches de déplacement latéral.
- Fade
- Correction d'un problème à cause duquel les mains de Fade se bloquaient si elle s'accroupissait avec Nuit tombante.
- Compétition
- Correction d'un problème à cause duquel l'icône de bouclier de rang de la page Historique des parties disparaissait après avoir joué une partie non classée.
PROBLÈMES CONNUS
- Général
- Il existe un bug à cause duquel l'angle de la caméra à la première personne peut être légèrement décalé lorsque vous observez depuis la vue d'un autre joueur.
CONSOLE SEULEMENT
MISES À JOUR DES AGENTS
- Selon nous, la meilleure version de VALORANT est celle que l'on trouve sur toutes les plateformes. Nous ne faisons donc des changements spécifiques aux consoles qu'en cas d'absolue nécessité. Nous aimerions ici en profiter pour ajuster quelques changements qui ne sont plus utiles. Si vous êtes curieux, sachez que nous abordons ce problème en observant les données et les retours de la communauté pour évaluer les performances sur chaque plateforme.
- Neon
- Cela fait un long moment que nous surveillons Neon sur console... Après ses nerfs du patch 9.11, nous avons bien étudié son profil de puissance et nous pensons pouvoir augmenter son potentiel sans trop de risques.
- Surrégime
- Multiplicateur de dégâts dans la tête augmenté : 2,5 >>> 3 (comme sur PC)
- Multiplicateur de dégâts dans le corps : 1 (inchangé, déjà comme sur PC)
- Multiplicateur de dégâts dans les jambes augmenté : 0,75 >>> 0,85 (comme sur PC)
- Course
- Carburant consommé par seconde : 0,11 >>> 0,1 (comme sur PC)
- Yoru
- Parmi les agents du jeu, Yoru occupe une place aussi risquée que gratifiante. Son kit est difficile à maîtriser, mais le retour sur investissement peut être considérable. En observant nos données, nous avons constaté que son profil de puissance était inférieur aux attentes en regard des efforts requis.
- Nous avons bien lu vos retours disant que son kit était « poussif » sur console, alors nous avons cherché à ajuster des changements qui rendaient son kit plus complexe.
- Transfert dimensionnel
- Délai de déséquipement réduit : 1,2 sec >>> 0,8 sec (comme sur PC)
- Feinte
- Durée max de l'aveuglement augmentée : 2 sec >>> 3 sec (comme sur PC)
- Délai d'explosion de l'aveuglement augmenté : 0,6 sec >>> 0,8 sec
- Remarque : nous conservons le contre spécifique aux consoles ajouté à la Feinte de Yoru.
- Angle mort
- Durée max de l'aveuglement augmentée : 1,25 sec >>> 1,75 sec (comme sur PC)
- Délai d'explosion de l'aveuglement : 0,7 sec >>> 0,6 sec (comme sur PC)
- Reyna
- L'Œillade de Reyna est un peu plus faible que voulu.
- PV d'Œillade augmentés : 40 >>> 100 (comme sur PC)
- Remarque : comme l'aveuglement de la Feinte de Yoru, Œillade continue d'avoir un délai d'activation et une durée un peu plus longs (+0,2 sec). Ce patch ne change rien à cela.
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