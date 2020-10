VALORANT : MàJ 1.10, tous les détails de la mise à jour

Mises à jour des cartes Nouvelle carte : Icebox haque site d'Icebox est un espace de combat complexe présentant de nombreux couverts et beaucoup de verticalité. Cette carte encourage les escarmouches, les tirs précis et l'adaptation. On y trouve aussi une tyrolienne pour appuyer le côté action et verticalité.



Comme nous sortons Icebox un peu plus tôt que prévu, la carte sera en « bêta » pendant au moins deux semaines. Pendant cette période, Icebox sera accessible dans les modes Non classé, Spike Rush et Combat à mort. Nous continuerons d'optimiser les conditions de jeu sur la carte, et nous corrigerons les éventuels bugs qui feraient leur apparition. Si tout se passe bien, Icebox deviendra ensuite accessible en mode Compétition le 27 octobre.

Au début du cycle de ce patch, les joueurs en mode Non classé accéderont plus souvent à Icebox.

Ascendeurs (cordes) / Tyroliennes

L'accélération a été ajustée pour éviter les changements de direction brusques (cet ajustement a été appliqué lors du précédent patch, mais nous ne l'avions pas mentionné dans les notes de patch parce que vous vous seriez demandé d'où sortaient ces tyroliennes).

Ajout d'un ralentissement quand vous vous faites tirer dessus lorsque vous utilisez un ascendeur.

Le but de ces changements est de faire en sorte que les joueurs soient moins insaisissables quand ils utilisent un ascendeur ou une tyrolienne. Ascent, Bind La précision des cônes de vision a été améliorée sur Ascent et Bind.

Les cartes Haven et Split seront peut-être elles aussi mises à jour durant ce patch. Mise à jour du mode Compétition La sortie du patch 1.10 annonce la fin de la compétition pour l'acte II et le début de l'acte III. La progression de votre rang d'acte sera conservée et vous devrez jouer vos parties de placement pour l'acte III. Nous avons hâte de voir ce que vous ferez avec toutes les nouveautés et tous les changements de l'acte III. Bonne chance !



Les joueurs du mode Compétition recevront leur badge de rang d'acte pour l'acte II et pourront commencer à faire progresser leur badge pour l'acte III. Le centre de votre badge de rang d'acte est votre neuvième meilleure victoire classée, mais vous pouvez également voir au sommet du badge le meilleur rang que vous avez atteint. Ce badge s'affiche uniquement sur la carte du joueur pour les parties en mode Compétition dans les menus suivants : salons en mode Compétition, rapport de combat en jeu et fin de partie : MJ. Nous testons encore ce nouveau système, alors nous avons hâte de recevoir vos retours.



- Ian Fielding, producteur senior. Vous pouvez désormais sélectionner vos serveurs, augmentant ainsi vos chances de jouer sur le serveur de votre choix.

L'écart de rang pour les groupes a été plafonné à 3 paliers (contre 6 auparavant). Nous avons aussi réglé le matchmaking compétitif pour réduire l'écart de niveau.

Pour les rangs Immortel et plus, seules seront prises en compte les victoires et les défaites, ainsi que l'évaluation de la domination (nombre de manches gagnées ou perdues). Les performances individuelles n'entreront plus dans le calcul. Nous allons tester ce changement lors de l'acte III, en vue d'une intégration future des autres rangs.

[Remarque : n'oubliez pas ! Icebox, la nouvelle carte de l'acte III, a été désactivée en mode Compétition jusqu'au prochain patch pour nous laisser le temps de corriger tout bug ou problème qui pourrait survenir avant de la rendre disponible pour les parties classées.]



MISES À JOUR DES MODES COMBAT À MORT Le nombre de joueurs a été augmenté : 10 >>> 14

L'algorithme de réapparition a été mis à jour pour privilégier des points de réapparition plus sûrs. Maintenant que nous avons corrigé certains aspects techniques, nous pouvons accueillir jusqu'à 14 joueurs sans mettre en péril notre engagement concernant les serveurs 128 ticks. Avec 10 joueurs, il fallait parfois courir pendant 10 à 15 secondes avant de trouver un adversaire, et cela pouvait vraiment casser le rythme. Il était aussi possible de réapparaître beaucoup trop près des ennemis, car le faible nombre de joueurs nous obligeait à augmenter artificiellement la densité de réapparition. Maintenant que le nombre de joueurs a augmenté, nous avons affiné notre algorithme de réapparition pour qu'il soit plus fiable dans le choix des points de réapparition sûrs.

Le balayage radar périodique a été retiré. Vous n'aurez plus qu'un seul balayage radar au moment de réapparaître. Maintenant qu'il y a 14 joueurs sur la carte, le radar semble complètement inutile. Nous conservons un balayage au moment de réapparaître pour que les joueurs puissent trouver rapidement un combat sans être pris par surprise.

La durée des parties a été augmentée : victoire à 40 éliminations (au lieu de 30), limite de temps augmentée à 9 minutes (au lieu de 6). Nous trouvions que la durée des parties était trop courte pour prendre ses marques, surtout maintenant qu'il y a plus de joueurs. C'est pourquoi nous avons augmenté les limites de temps et d'éliminations.

Rechargement lors des éliminations : à chaque élimination, les joueurs rechargent immédiatement leur arme active (l'Ares et l'Odin récupèrent 30 balles). Recharger en Combat à mort était déjà frustrant, mais maintenant qu'il y a plus de joueurs, recharger revient souvent à signer son arrêt de mort.

Le gain d'XP a été augmenté de 500 à 900 XP. 500 XP ne semblait pas être assez pour le Combat à mort. Nous passons donc à 900 pour compenser la nouvelle longueur des parties, avec un petit bonus en prime.

QUALITÉ DE VIE Le passe de combat propose désormais des variantes pour les skins Surtension, y compris pour le Sheriff (Surtension) de la voie gratuite.

Les performances de la minicarte ont été améliorées.

Les parties personnalisées qui utilisent le mode Tournoi peuvent désormais accueillir jusqu'à 12 observateurs.

Les armes demandées peuvent désormais être revendues, mais c'est le joueur qui a répondu à la demande qui reçoit le remboursement.

Les observateurs peuvent désormais maintenir la touche Marcher en mode Caméra libre pour aller moins vite (la vitesse peut être configurée dans le menu des paramètres).

Les signaux dans l'environnement de jeu ont désormais la couleur de leur équipe du point de vue des observateurs.

Les comptes à rebours des ultimes de Reyna et Phoenix se mettent désormais à jour correctement du point de vue des observateurs.

L'indication du raccourci dans le gadget de cible actuel a été supprimée pour les observateurs.

L'indicateur d'éclat de lumière utilise désormais de nouveaux visuels pour les observateurs.

Dans les paramètres du réticule, une option a été ajoutée pour permettre aux observateurs de verrouiller la couleur des réticules sur celle des équipes.

Les joueurs ne se retrouvent plus coincés en essayant de descendre les cordes de Conduit tout en marchant (en partant de Tour A).

Nous avons ajouté un nouveau raccourci qui permet aux observateurs de passer directement en mode Caméra libre quand ils passent à un autre joueur (par défaut : MAJ gauche).

Les observateurs peuvent désormais toujours voir la jauge de progression de la pose/du désamorçage, et ils voient également quel joueur fait l'action.

Les observateurs ne voient plus les indicateurs spécifiques aux joueurs (ex. : indicateurs de dégâts subis) quand ils utilisent le mode Caméra libre.

Les comptes à rebours des compétences fonctionnent désormais du point de vue des joueurs morts/spectateurs et des observateurs (ex. : durée des ultimes de Reyna et Phoenix). MISES À JOUR SOCIALES Les joueurs pourront désormais voir et ajouter des notes sur leurs amis. Les notes de League of Legends seront transférées dans VALORANT. Les joueurs pourront modifier ces notes depuis VALORANT.

Le tri du panneau social se met désormais en pause pendant un instant quand vous interagissez avec le panneau. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un bug dans le module de pose/désamorçage du spike du terrain d'entraînement qui empêchait les joueurs d'acheter des compétences.

qui empêchait les joueurs d'acheter des compétences. Correction de différents bugs d'interface du terrain d'entraînement dans le module de pose/désamorçage du spike, y compris le texte incorrect d'annonce de la phase d'achats. Un cran a également été ajouté à la moitié de la barre de progression du désamorçage.

dans le module de pose/désamorçage du spike, y compris le texte incorrect d'annonce de la phase d'achats. Un cran a également été ajouté à la moitié de la barre de progression du désamorçage. Correction d'un bug à cause duquel les messages des autres joueurs étaient retirés du chat après que vous aviez envoyé un message.

Correction d'un bug à cause duquel la fenêtre de chat ne se dissipait pas pendant la partie.

arrive enfin, et avec lui une nouvelle carte et de nombreuses améliorations et ajustements, notamment au niveau du mode Compétition. Le mode Combat à Mort est aussi modifié, avec notamment une augmentation du nombre de joueurs et la suppression du balayage radar qui indiquait la position des joueurs. Notez qu'aucun équilibrage sur les Agents n'a été fait. Pour rappel, le nouveau personnage, Skye , sera implanté à la fin du mois d'octobre, et pourrait donc entraîner quelques modifications sur les Agents, afin d'équilibrer le tout.Vous pouvez retrouver ci dessous l'intégralité du, déployée entre le 13 et 14 octobre VALORANT