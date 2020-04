VALORANT : Liste des chaînes Twitch sur lesquelles récupérer des clés VALORANT !

Retrouvez la liste des streamers Twitch français sur lesquels vous aurez une chance de drop une clé pour la bêta fermée de VALORANT débutant le 7 avril.

Twitch Rivals VALORANT Showcase et Showdown

3 avril 2020 - Twitch Rivals VALORANT Showcase 19h00 - Opposition entre influenceurs européens 22h30 - Opposition entre influenceurs nord-américains

- 7 avril 2020 - Twitch Rivals VALORANT Showdown 15h00 - Opposition entre des partenaires européens de l'événement sur une nouvelle carte. 19h15 - Opposition entre des partenaires nord-américains de l'événement sur une nouvelle carte.

Liste des streamers où drop des clés bêta VALORANT

Alors que lors du week-end dernier, certains influenceurs, créateurs de contenu et joueurs professionnels, triés sur le volet, ont eu la chance d'être invités à participer à une session très privée de, le studio en charge de son développement, Riot Games, a annoncé que plusieurs milliers de clés bêta de, pour la bêta fermée du 7 avril, seraient, bel et bien, distribuées sur à condition d'avoir lié votre compte Twitch à votre compte Riot Games , par l'intermédiaire de certaines chaînes, dont vous retrouverez la liste ci-dessous.Afin de consolider ce partenariat exclusif entre Riot Games et Twitch, la plateforme de streaming proposera deux événements permettant à toutes et tous de découvrir plus en détails le tant attendu FPS tactique, VALORANT, lesquels seront diffusés sur le lien suivant : https://www.twitch.tv/twitchrivals Lors des tests du week-end du 27-28-29 mars, quelques influenceurs francophones, dont la liste a été fournie par Liquipedia , ont pu mettre la main sur VALORANT et y jouer pendant quelques heures. Certains d'entre eux, notamment Gotaga, Mickalow, Azox, MoMaN ou encore Jbzz, feront même partie de l'équipe qui défendra les couleurs françaises lors du. Bien évidemment, des clés pourront être récupérées par l'intermédiaire de leur chaîne Twitch respective, ainsi que de celles des autres, lors des soirées du 3 avril 2020 et du 7 avril 2020.En attendant, si vous êtes à la recherche d'une communauté francophone sur Discord pour VALORANT, afin de partager du bon temps avec d'autres amateurs du futur FPS tactique, nous vous invitons à rejoindre le Discord VALORANT France , sur lequel vous retrouverez les dernières informations du jeu, en plus du site GAMEWAVE.