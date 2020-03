Alors que les premières informations officielles concernant VALORANT ont été annoncées il y a quasiment un mois, de nouvelles rumeurs indiquent qu'une bêta pourrait faire son apparition dès le 7 avril prochain.

Comment télécharger VALORANT ?

Comment avoir une clé bêta pour VALORANT ?

Des clés bêta VALORANT distribuées sur Twitch ?

Connectez-vous à votre compte Twitch et cliquez sur votre avatar, situé en haut à droite de votre écran. Rendez-vous dans la partie « Paramètres », puis ensuite l'onglet « Connexions ». À hauteur de Riot Games, cliquez sur le bouton « Se connecter ».

En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement officiel, devant réunir plusieurs influenceurs, devait se tenir à la mi-mars à Barcelone et Los Angeles. Cependant, au vu de la crise sanitaire touchant notre planète, Riot Games avait été obligé de repousser cette présentation afin que la santé des joueurs invités ne soit pas mise en danger.De ce fait, le studio à l'origine de League of Legends a permis à certains joueurs professionnels, streamers et créateurs de contenu triés sur le volet de participer, depuis quelques jours, à uneen ligne, de laquelle ont fuité quelques informations importantes dont le launcher permettant de. Bien entendu, bien que le launcher soit disponible et le titre téléchargeable, les joueurs n'ont pas la possibilité de tester le FPS tactique de, le studio n'autorisant que certains comptes à y avoir accès.Si certains d'entre vous souhaitent tout de même installer le launcher de VALORANT, qui sera bel et bien distinct de celui de League of Legends, nous vous invitons à le faire par le biais du lien suivant : http://valorant.secure.dyn.riotcdn.net/channels/public/x/installer/current/live.exe À l'heure actuelle, aucune clé bêta pour VALORANT ne peut être récupérée pour quiconque en dehors des participants sérieusement sélectionnés par Riot Games. Cependant, selon les dires du populaire Rod Breslau , plus connu sous le pseudonyme de Slasher, les premiers retours, effectués par les élus ayant eu la chance de participer à cette, ont été particulièrement positifs et de nouvelles informations, comprenant des vidéos et images, devraient être partagées dès le 3 avril par le studio américain.Cependant, des rumeurs nées sur le média polonais Boop , relayées par l'ancien joueur professionnel Bryan « BryaaNz » Destailleur sur Ring of Elysium, indiquent que despourraient être récupérées par l'intermédiaire de Twitch et de certains streamers. En effet, Riot Games avait déjà testé lavia la plateforme de streaming pour Legends of Runeterra, son jeu de cartes à collectionner numérique prenant place dans l'univers de League of Legends, et le studio devrait, vraisemblablement, renouveler cette expérience pour VALORANT à partir duDe ce fait, n'hésitez pas à lier votre compte Twitch à celui de Riot Games en suivant les étapes indiquées ci-dessous :Bien entendu, tant que le studio en charge de VALORANT, Riot Games, n'aura rien officialisé, toutes ces informations ne resteront qu'à l'état de rumeurs. Ces prochaines heures devraient donc s'avérer riches en informations.En attendant, si vous êtes à la recherche d'une communauté francophone sur Discord pour VALORANT, afin de partager du bon temps avec d'autres amateurs du futur FPS tactique, nous vous invitons à rejoindre le Discord VALORANT France , sur lequel vous retrouverez les dernières informations du jeu, en plus du site GAMEWAVE.