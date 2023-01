VALORANT : Les développeurs donnent plus de détails sur Lotus et ses origines

La végétation au cœur des réflexions

Une carte pensée pour la fluidité des déplacements

Inspirée d'endroits réels

L'année a plutôt bien commencé sur VALORANT avec l'arrivée d'une nouvelle carte nommée Lotus . Décrite comme étant « une ruine héritée d'un lointain passé », la map s'inspire de l'architecture indienne. Dans un communiqué publié récemment , les développeurs du FPS sont revenus sur les caractéristiques de Lotus et ont pris le temps d'expliquer à la communauté d'où leur était venue cette inspiration.Lorsque nous découvrons Lotus,. Peu importe où le regard se pose, il rencontre forcément d'énormes fleurs de lotus, des amas de lianes ou encore des fougères par dizaines. « Cette végétation se développe dans des proportions démesurées parce qu'elle se nourrit de radianite. Les lianes servent de conducteurs pour alimenter les ruines, comme les deux énormes portes tournantes près de A et C. », indique George "Riot Dadsquad" Sokol, le responsable artistique des environnements.Selon les développeurs, la radianite aurait contribué à la mutation de toutes les plantes présentes sur la carte pour qu'elles puissent absorber d'énormes quantités d'énergie solaire. Ensuite, le peuple antique qui vivait là autrefois se serait servi de la végétation pour alimenter certaines technologies en extrayant ladite énergie.Lotus n'est cependant pas là uniquement pour que les joueurs puissent se taper dessus. En effet,, mais très peu de détails ont pour le moment été fournis à ce sujet. « On ne sait pas encore à quoi servait cet endroit exactement, mais Harbor et le protocole VALORANT sentent bien que Lotus a joué un rôle important dans la vie des gens qui l'ont bâtie. Pour l'instant il faudra se contenter des indices éparpillés dans la structure de la carte elle-même. Et surveillez l'apparition d'éléments narratifs sur la carte à mesure que l'histoire avancera. », chacun étant relié aux autres par de longs couloirs placés de façon à rendre les déplacements des joueurs beaucoup plus fluides. « Nous voulions donner aux équipes plus de souplesse dans leur positionnement qu'elles n'en ont souvent sur les autres cartes. », indique Pearl Hogbash.Lorsqu'elles sont ouvertes, elles dévoilent des passages jusqu'alors inaccessibles pour les joueurs. Si cela peut paraître séduisant au premier abord, notez cependant que leur temps d'ouverture est de huit secondes, ce qui est relativement long pour un jeu si dynamique.Néanmoins,, car elles permettent de passer très rapidement d'une zone à l'autre, mais aussi de bloquer un joueur adverse qui se trouverait dans l'un des passages.de la planète Terre. Les développeurs ont tout d'abord pensé à créer une cité tout droit venue de l'antiquité en étudiant les ruines de Pétra, en Jordanie. « Et puis, quelqu'un a fait remarquer qu'on avait un agent indien en cours de développement. Après quelques recherches, nous avons trouvé des structures similaires en Inde. Ça correspondait parfaitement. C'est donc vers là qu'on s'est tournés. », raconte Peppy Yambino. C'est ainsi qu'est née Lotus,, une grande ethnie qui vit en Inde et en Asie du Sud.En étudiant minutieusement Lotus, nous pouvons effectivement constater que l'architecture dravidienne est partout, dans les détails rupestres, mais également dans les toits des bâtiments. De plus, les murs sont recouverts de fresques et de gravures qui représentent des éléphants, des panthères, des cobras ou encore des paons. De quoi en mettre plein les yeux aux joueurs qui s'aventurent sur la carte pour la première fois.alors n'hésitez plus à lancer une partie pour pour la découvrir si ce n'est pas encore fait.