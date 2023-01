VALORANT dévoile Lotus, sa nouvelle carte

Lotus, nouvelle carte de VALORANT

Teasée depuis plusieurs jours,. Les joueurs pourront donc découvrir, après Pearl, cette fois-ci inspirée de l’architecture indienne, possédant deux nouvelles caractéristiques, qui changeront forcément la façon de jouer dessus.Riot Games a publié une nouvelle cinématique, comme le studio à l'origine de League of Legends sait le faire, pour mettre en avant, le nom de cette nouvelle carte, la neuvième dans, bien que les neuf ne soient pas toutes jouables. Comme nous vous le disions, l'ambiance de la carte est fortement inspirée de l’architecture indienne et se trouve dans les Ghats occidentaux, une chaîne de montagnes se situant sur la côte sud-ouest de l'Inde. Diverses références pourront d'ailleurs être retrouvées dans les différents bâtiments.Du côté des spécificités de la carte,, à l'image d'Haven. Mais pour corser les choses et permettre de nouvelles tactiques,, que nous pouvons voir en action dans la bande-annonce.devrait donc être, à première vue, une carte difficile pour les défenseurs, où la tactique sera très importante et la communication au sein de l'équipe primordiale. La. Durant plusieurs semaines, nous devrions avoir plus de chances de tomber sur Lotus.En plus de cette nouveauté, les joueurs du FPS pourront découvrir un nouveau passe de combat, proposant des skins inédits comme le skin 9 VIES du Classic. Aucun Agent ne sera toutefois ajouté, puisque Riot Games ne souhaite plus en ajouter lors de tous les Actes.