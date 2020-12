VALORANT : Le quatorzième Agent sera un duelliste, premier aperçu partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Trois nouveaux Agents ont déjà intégrédepuis son lancement en juin dernier, Reyna, Killjoy et, plus récemment Skye. Riot Games ne souhaite bien évidemment pas s'arrêter là, et de nombreux autres seront lancés au cours de ces prochains mois. D'ailleurs, l', en début d'année 2021. Si nous ne savons pas encore grand-chose de lui, Riot a récemment dévoilé quelques indices.Dans un premier temps, c'est un aperçu visuel qui a été mis en ligne dans la partie média du site officiel, nous permettant d'avoir une petite idée de ce à quoi il ressemblera. Peu de temps après, John Goscicki, producteur des personnages, s'est exprimé sur le site officiel pour nous partager les plans du studio et notamment sur la complexité d'implanter un nouvel Agent, puisque celui-ci peut apporter de nombreux changements dans la façon de jouer.Cependant, après six mois, les développeurs sont « bien en place » et aimeraient prendre plus de risque avec les nouveautés. C'est pourquoi le quatorzième Agent de VALORANT semble intéressant,, qui conviendra parfaitement pour « tous les rôdeurs ».Il faudra pour le moment se contenter de cela, mais nous devrions vite avoir de nouvelles informations, une fois les fêtes de fin d'années passées, notamment sur le contenu de l'Épisode 2 et son Acte 1.