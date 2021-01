VALORANT : Le système de ranked revu, pour être plus « facile »

Changements des ranked Épisode 2 VALORANT

Dans un livestream, Riot Games a annoncé plusieurs nouveautés à propos de l'. Même si cela fait déjà six mois que le FPS a été lancé, de nombreux ajustements doivent encore être implantés, pour trouver un équilibre parfait. Le jeu compétitif a également besoin de nouveautés et d'améliorations, notamment au niveau des ranked, puisque le système n'est pas le plus pertinent. Bonne nouvelle, plusieurs changements vont être introduits dès ce 13 janvier.. Par exemple, le système d'élo est revu, en supprimant les flèches qui vous signifiaient si vous aviez perdu ou gagné de l'élo. Désormais, vous aurez une meilleure vue sur votre progression, puisque vous gagnerez ou perdrez un nombre précis de points à la fin de votre partie.. En gagner 100 vous fait passer à celui du dessus, en perdre 100 celui du dessous.Pour ne pas dérank trop facilement, Riot précise que lorsque vous perdez un rang, vous n'y arriverez pas avec 0 point. Vous en aurez au moins 10, ou plus en fonction de vos performances.Cependant, le rang Radiant, le plus haut du jeu, sera encore plus dur à atteindre,Riot Games s'est ici inspiré de ce qu'il fait pour LoL. Toujours dans les rangs les plus hauts, à partir d'Immortal, il sera impossible de lancer des parties avec un groupe de plus de deux joueurs. Le studio explique que cela est dû au faible nombre d'utilisateurs ayant atteint ce rang.Finalement, nous apprenons qu, afin de pouvoir se comparer à ses amis et aux joueurs du monde entier. À la fin de chaque Acte, la position sur le leaderboard sera sauvegardée et pourra être consultée à tout moment sur le site officiel. Si vous en êtes fier et souhaitez l'afficher, vous le pourrez via votre badge.Pour prendre connaissance des nouveautés relatives au contenu, rendez-vous ici