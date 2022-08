VALORANT : Le portage du FPS sur consoles semble se préciser

5.03 added a bunch of icons for the PS4 (left) and Xbox One (right) controllers. pic.twitter.com/f8K2Xb1CFr — Shiick (@Shiick) August 9, 2022

De nombreux joueurs attendent l'arrivée de VALORANT sur les consoles PlayStation et Xbox, d'autant plus que Riot Games a lancé une campagne de recrutement en début d'année , pour travailler sur cette version. Si rien n'a été officialisé depuis, il se pourrait que cela se fasse assez vite.En effet, dans la foulée du déploiement de la mise à jour 5.03 , ce 9 août, un dataminer est allé fouiller les fichiers du jeu et est tombé sur des icônes de touches des manettes PlayStation et Xbox., qui se précise de plus en plus. Rappelons que les développeurs, lors de la sortie du jeu, avaient expliqué qu'ils étaient « ouverts pour explorer de nouvelles opportunités pour d'autres plateformes ».Néanmoins, et bien qu'un portage soit dans les tuyaux,Pour le moment, il est impossible de jouer autrement qu'au clavier et à la souris, mais Riot Games pourrait avoir travaillé pour rendre disponible le support de la manette sur le FPS. Nous en saurons, quoi qu'il arrive, un peu plus assez vite. Rappelons également que Riot travaille sur une version mobile de VALORANT , qui ne s'est pas dévoilé davantage depuis son officialisation.