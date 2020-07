VALORANT : La rediffusion et la possibilité de faire des cadeaux en approche

VALORANT va continuer d'accueillir du contenu, dont un mode rediffusion et la possibilité d'offrir des cadeaux, comme l'a révélé Riot.

Tout comme League of Legends depuis 10 ans et, dans une moindre mesure TFT VALORANT est voué à évoluer et à perdurer. Cela passe, bien évidemment,Si le mode Spike Rush, une nouvelle carte et un nouvel Agent ont vu le jour lors de la sortie du FPS en 1.0, d'autres nouveautés, moins importantes, seront déployées, comme l'a assuré Riot Games lors d'un nouveau questions-réponses du studio.Nous apprenons donc que d'ici la fin de l'année,, comme cela se fait sur LoL. De la même manière,, permettant de revoir ses parties pour s'améliorer ou juste visionner un moment spécial, devrait être implantée assez rapidement. Aucune date de sortie n'a été mentionnée par Riot, mais le studio précise que « c'est une chose à laquelle nous comptons nous atteler bientôt ».Riot a également précisé que pour le moment, la sélection des cartes n'était pas envisagée, dans le but de ne pas étendre le matchmaking, alors qu'entre 20 et 150 joueurs, selon la région, ont actuellement le rang RADIANT. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce « Ask-VALORANT » sur le site officiel