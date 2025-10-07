VALORANT : La mise à jour 11.07b ajoute Veto, le nouvel Agent, et d'autres choses

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
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TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- VETO DÉBARQUE DANS VALORANT. Alimenté par une mutation génétique imparable, Veto, l'homme de main sénégalais, défie les règles du combat en neutralisant les pouvoirs et la technologie de ses adversaires. La seule chose que vous trouverez avec Veto sur le champ de bataille, c'est des armes.
- Si vous voulez en savoir plus sur Veto, n'hésitez pas à consulter sa page dédié sur notre site.
- Remarque : Veto est actuellement désactivé en CMÉ en raison d'un bug. Il sera de nouveau disponible en CMÉ dans le patch 11.08.
MISES À JOUR DES MODES
- NOUVEAU MODE : ESCARMOUCHE. Nous sommes ravis de vous présenter Escarmouche : le nouveau mode de jeu qui offre des combats simplifiés, désormais disponible dans les Parties personnalisées. Des manches rapides, des cartes plus petites, des stratégies flexibles et des matchs courts.
- Détails du mode
- Jeu rapide
- Manches et transitions rapides, ce qui permet de nombreuses répétitions
- Seule la précision compte
- Pas de système d'économie
- Pas de compétences par défaut (les compétences peuvent être activées dans le menu Triche)
- Choisissez votre arme une fois pour toutes, ou changez-en à chaque manche
- Structure des manches
- La première équipe à 10 éliminations gagne
- Chrono de manche illimité
- Les conditions de victoire peuvent être modifiées dans le menu Triche
- Tailles d'équipe flexibles
- Il est possible de jouer de 1c1 à 5c5, y compris avec des tailles d'équipe asymétriques
- Nouvelles cartes Escarmouche
- Petits espaces de combat avec 3 dispositions uniques, à sélectionner dans le salon de partie personnalisée et appelés Escarmouche A, Escarmouche B et Escarmouche C
- Chaque disposition est conçue pour accentuer différents styles de combat
- Plus d'informations
- Le Jour 1 de la finale des Champions, nous avons sorti le mode de partie personnalisée Escarmouche par surprise.
- Vous pouvez y accéder via les salons de partie personnalisée. Invitez vos amis et dites-nous ce que vous en pensez !
PROBLÈMES CONNUS
- L'onglet Détails de l'agent indique à tort que l'Intercepteur de Veto coûte 100 crédits, mais il est en fait gratuit. Ce problème sera corrigé avec le patch 11.08.
commentaire (1)
ya moyen d'avoir une heure de sortie