VALORANT : La hitbox devrait être la même pour tous les personnages

VALORANT étant un FPS, la hitbox est un élément essentiel pour les joueurs. Pas de panique, celle-ci devrait être identique, quel que soit le personnage choisi.

Yes, all characters have the same hit boxes and there is no fuckery with huge player models. https://t.co/DQ78buSQ0f — HenryG (@HenryGcsgo) March 2, 2020

VALORANT ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire VALORANT France

Officialisé en ce début du mois de mars,développé et édité par Riot Games, a qui l'ont doit notamment le MOBA League of Legends. De nombreuses informations ont été partagées suite à son annonce, comme le fait que plusieurs personnages, avec des compétences et capacités uniques, seront disponibles, demandant ainsi aux joueurs de former la meilleure alchimie au sein de l'équipe.Ces personnages auront bien évidemment des physiques différents, parfois plus petits ou plus gros que d'autres. Néanmoins, pour un souci d'équité, et pour éviter que les personnages les moins imposants soient avantagés dans le gameplay,. De nombreux futurs joueurs se posaient la question, et HenryG, caster et ancien joueur professionnel sur Counter-Strike, qui a peu essayé durant quelques heures le FPS, a répondu que « oui, tous les personnages ont la même hitbox ».Pour ce qui est des personnages en question, également appelés Agents, seuls huit ont pour le moment été révélés, ainsi que leurs compétences, qui peuvent être retrouvés dans notre guide dédié . Lorsquesortira, Riot Games estime que, alors que d'autres seront implantés dans les mois et années suivant son lancement.Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée pour, mais le titre sera normalement